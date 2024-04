Aperitivo in Rocca a Noale con drink, area food, mercatini e musica

Il format vincente dell'aperitivo in villa arriva a Noale, con l'aperitivo in Rocca dei Tempesta. Una nuova veste, una location storica e affascinante, unica nel suo genere. Ma non sarà un semplice aperitivo, bensì una intera giornata all'insegna dell'inclusività, organizzata con la collaborazione l'associazione genitori de La Nostra Famiglia - sezione di Noale, Centro Don Orione e AEres Venezia Per l’AltrAEconomia.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Dal mattino e fino alla mezzanotte, con ingresso gratuito tutto il giorno, spazio a un'area food truck nei giardini Beggio con cicchetti, panini, messicano, piadine, fritto, pesce, paella e molto altro, sia per pranzo che per cena. Ci saranno un'area drink e cocktail, narghilè, henné, tarocchi e barber room, mercatini solidali, laboratori, area bimbi e musica.

Programma della giornata

Dalle ore 10.00, mostra mercato delle economie solidali, del terzo settore e del commercio equo e laboratori didattici inclusivi di artigianato sociale aperti a tutti:

Laboratorio di serigrafia e stampa a mano di borse e magliette in tessuto a cura di AERES Venezia per l’Altraeconomia

Laboratorio del cuoio e della pelle con la realizzazione di braccialetti personalizzati a cura di AERES Venezia per l’Altraeconomia / Coop Filò

Laboratorio musicale con esposizione di strumenti etnici ed esotici a cura di Associazione Genitori de La Nostra Famiglia

Laboratorio di oggettistica in creta a cura di Associazione Genitori de La Nostra Famiglia Progetto AttivaMente

Laboratorio di Officina Popolare con la realizzazione di oggettistica in legno a cura di Associazione Genitori de La Nostra Famiglia

Laboratorio di cucitura dei Saree Indiani riciclati e vintage a cura di AERES Venezia per l’Altraeconomia / Coop Filò

Laboratorio di produzione di sale aromatizzato a cura di Centro Don Orione

Durante i laboratori saranno esposti i prodotti delle associazioni, artigiani e delle cooperative sociali coinvolte. Orari dei laboratori: dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle ore 13.30 alle 15.30



Dalle ore 16.30: aperitivo nei giardini della Rocca.