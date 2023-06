Ogni giovedì a Villa Barbarich l’aperitivo esclusivo con cicchetti veneziani

A partire da giugno, tutti i giovedì dalle 19.00 Villa Barbarich, il prestigioso relais alle porte della laguna veneziana, si prepara ad accogliere l’esclusivo aperitivo con cicchetti veneziani e musica dal vivo. Un vero e proprio momento di relax immersi nel giardino della villa, un’oasi naturale a pochi chilometri da Venezia con i suoi oltre 20mila metri quadri di lussureggiante verde, l’incantevole orangerie e un patio.

Un’imperdibile occasione per sorseggiare un calice di prosecco o uno spritz e gustare una selezione di finger food veneziani, sullo sfondo suggestivo dei tramonti della campagna veneta, accompagnati da musica live. La carta, di altissimo livello, caratterizza come di consueto la proposta food&beverage di Villa Barbarich e di Fedegroup, da sempre promotrice della cultura enogastronomica nella sua più elevata accezione.

E coloro che decideranno di fermarsi a cena, potranno usufruire di uno sconto del 10% su tutti i menu degustazione, firmati dallo chef con una stella Michelin Paolo Gramaglia, con le sue proposte d’eccezione che cambiano in base alla stagionalità. Una carta, dunque, che raccoglie un’esplosione di sapori che solo i prodotti stagionali di alta qualità sanno donare. Un connubio inedito di profumi, dove creatività e italianità si fondono in una contaminazione tra culture che è uno dei tratti più tipici della storia veneziana. Le ricette e i prodotti tipici della tradizione veneta sono dunque protagonisti di twist inediti e declinazioni gourmand, per regalare un’esperienza sensoriale immersiva e dirompente.