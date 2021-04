Aperte le iscrizioni alla XX edizione di Scoglieraviva, premio internazionale di scultura all'aperto

Aperte le iscrizioni alla XX edizione di “ScoglieraViva. Sculpting the Sea”, Premio Internazionale di scultura all’aperto Il 15 maggio la deadline, partecipazione gratuita

Sono aperte le iscrizioni alla XX edizione di "Scogliera Viva. Sculpting the Sea", premio internazionale di scultura all’aperto. Il concorso è finalizzato alla valorizzazione della Città di Caorle (Venezia) e ad impreziosire la scogliera che divide il centro storico dal mare Adriatico, trasformandola in una vera e propria galleria d'arte contemporanea a cielo aperto.

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a scultori provenienti da tutto il mondo. Il tema è libero, ogni artista può scegliere il soggetto da proporre per la valorizzazione della scogliera. Le candidature dovranno pervenire entro il 17 maggio 2021.

Il concorso prevede l'assegnazione di 3 premi in denaro di 2000 € per ognuno dei 3 artisti vincitori selezionati dalla Giuria. Sono inoltre inclusi vitto e alloggio per l'intero periodo di soggiorno presso la Città di Caorle, dal 17 al 26 giugno 2021, per la realizzazione dell’opera in loco.

Le opere vincitrici verranno presentate al pubblico la sera del 26 giugno 2021 presso il Centro Storico di Caorle. La selezione dei progetti candidati sarà effettuata da una Giuria di Premiazione costituita da importanti nomi del panorama dell’Arte Contemporanea:

Michelangelo Galliani – scultore e docente di Tecniche del Marmo e delle Pietre dure presso l’Accademia di Belle Arti di Urbino

Danilo Premoli – architetto e designer, membro del Comitato scientifico di ADI Design Index 2020 e 2021 per il Compasso d’Oro 2022

Pietro Valle – architetto, fondatore dello Studio Valle Architetti Associati di Udine

Destinatari: scultori italiani e da tutto il mondo, senza limiti di età, sesso o altra qualificazione Bando di concorso >>> https://www.scoglieraviva.com/bando.html Iscrizione gratuita fino al 17 maggio 2021, COMPILA IL MODULO DI ISCRIZIONE ONLINE >>> https://iscrizione.scoglieraviva.com/iscrizione_scoglieraviva_s1.php



Contatti e informazioni tel. 041 5937242 info@scoglieraviva.com www.scoglieraviva.com

