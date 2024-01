Aperture serali e straordinarie dei musei civici per il Carnevale

Il Carnevale di Venezia sarà anche un’occasione per vivere i luoghi dell’arte, della storia e scoprire e il ricco patrimonio culturale della città, le collezioni e le mostre temporanee, con i primi appuntamenti dedicati alle celebrazioni per Marco Polo 700, anche in orario serale: sono previste aperture speciali in tutte le sedi dei musei civici e al Centro Culturale Candiani di Mestre, con la mostra Chagall. Il colore dei sogni, in chiusura il 13 febbraio, nel giorno di Martedì Grasso, con un evento speciale.

Aperture serali e straordinarie

Palazzo Ducale e Museo Correr resteranno aperti fino alle ore 22 (con ultimo accesso alle 21), da giovedì 8 a martedì 13 febbraio; nelle giornate di venerdì 9 e sabato 10 febbraio, invece, Museo Fortuny, Ca' Rezzonico e Ca' Pesaro saranno aperti ai visitatori fino alle 21. Non solo aperture serali, ma anche straordinarie: lunedì 12 e martedì 13 febbraio, ultimo giorno di Carnevale, tutti i musei civici di Venezia e la mostra su Chagall al Candiani di Mestre saranno aperti al pubblico, compresi i musei con chiusura settimanale prevista il lunedì e il martedì.

«Vogliamo ampliare la possibilità di visitare i nostri musei, aprendoli il più possibile al pubblico e, in occasione del Carnevale, anche nei giorni di chiusura settimanale e prolungandone l'orario di visita per alcune serate - spiega il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro -. I musei veneziani sono un patrimonio unico, che ci consente di apprendere ed imparare per progettare il futuro, ricostruendo un legame con il territorio. Vogliamo rafforzare sempre più l'offerta culturale alla città lagunare e portare anche in terraferma iniziative che nascono dal nostro patrimonio culturale civico. Sono passi che vanno nell'ottica di cogliere delle occasioni, di dialogare con il territorio e portare la cultura in mezzo alla gente».