Le aperture straordinarie della Querini Stampalia per le feste

II Museo, la Collezione Intesa Sanpaolo e l'area Scarpa della Fondazione Querini Stampalia saranno aperti al pubblico anche lunedì 18 aprile, lunedì 25 aprile e domenica 1 maggio 2022, dalle 10 alle 18.

La Biblioteca per le festività pasquali e primaverili osserverà il seguente orario:

venerdì 15 e sabato 16 aprile 2022 dalle 10 alle 18

sarà chiusa il 17, 18 e 19 aprile; mercoledì

il 20 aprile aprirà alle 14.

L’invito è quello di vivere l’atmosfera di un’antica dimora patrizia visitando le collezioni d’arte o ammirare l’area ridisegnata negli anni Sessanta da Carlo Scarpa, con lo splendido giardino e per finire una sosta in Bookshop e in caffetteria, per una pausa in un luogo dove antico e contemporaneo si incontrano.