Alla Querini Stampalia il primo appuntamento del ciclo di approfondimenti sulla mostra "Graziano Arici"

In occasione della mostra Graziano Arici. Oltre Venezia ‘Now is the Winter of our Discontent’ la Fondazione Querini Stampalia propone tra gennaio e aprile un ciclo di quattro incontri e approfondimenti con autori, esperti e addetti ai lavori a cura di Lorenza Bravetta, per riflettere sul valore dell’immagine nella cultura contemporanea e sul ruolo degli archivi fotografici, a partire dai temi della ricerca dell’autore.

Primo appuntamento giovedì 26 gennaio, alle ore 18, per approfondire il tema Gli Archivi fotografici: nuove strategie di valorizzazione e conoscenza. Mappare, classificare, sistematizzare gli elementi dell’esistenza umana sono azioni fondate sulla convinzione che, per sviluppare “una certa idea di mondo”, sia necessario organizzarlo per unità, classi, sistemi. Catalogare è una premessa essenziale per il riconoscimento di un valore. Ma quale significato dare oggi, nell’era delle connessioni digitali e degli oggetti virtuali, alla necessità di continuare a creare mappe? Quale declinazione contemporanea assegnare all’idea di sapere enciclopedico?



Intervengono Marco Delogu, fotografo, presidente Palaexpo Roma; Nicola Nunziata, artista; Silvia Paoli, direttore Civico archivio fotografico, Museo del Castello Sforzesco, Milano; Francesco Zanot, curatore e storico della fotografia.?Modera Cristina Baldacci, docente storia dell’arte contemporanea Università Ca’ Foscari, Venezia.

L'incontro è libero fino a esaurimento posti.



L’incontro è preceduto, alle ore 17, dal percorso guidato alla mostra sul tema Gli Archivi fotografici, compreso nel biglietto di ingresso alla Fondazione e su prenotazione a didattica@querinistampalia.org.

Gli approfondimenti proseguono nei prossimi mesi, sempre alla presenza di esperti e addetti ai lavori sui temi Venezia in fotografia il 23 febbraio; Fotografia e società il 23 marzo, per concludersi il 20 aprile con Fotografia e archeologia.

Ogni appuntamento è preceduto da un percorso guidato alla mostra (ore 17) con focus sul tema specifico trattato durante l’incontro.

Inoltre, a corollario della mostra, un sabato al mese alle ore 16 (11 febbraio, 11 marzo, 29 aprile), visita guidata compresa nel biglietto di ingresso alla Fondazione. Richiesta la prenotazione a didattica@querinistampalia.org.