Due appuntamenti riservati agli under35 chiudono la stagione sinfonica della Fenice

Due appuntamenti riservati agli under35 chiuderanno la stagione sinfonica 2022-2023 della Fondazione Teatro La Fenice. Il concerto diretto da Dennis Russell Davies in programma al Teatro La Fenice e quello diretto da Louis Lortie al Teatro Malibran proporranno infatti oltre al tradizionale concerto aperto al pubblico e agli abbonati anche una replica riservata agli spettatori tra i 18 e i 35 anni: Dennis Russell Davies sabato 28 ottobre 2023 ore 20.00, Louis Lortie sabato 4 novembre 2023 ore 20.00, biglietti in vendita da giovedì 21 settembre. L’iniziativa si inserisce nel contesto di una serie di attività promozionali destinate al pubblico delle nuove generazioni dal titolo appunto La Fenice è giovane, realizzata in collaborazione con McArthurGlen Noventa di Piave Design Outlet: i giovani di questa fascia di età potranno acquistare i biglietti al prezzo super-agevolato di 10,00 €.

Affascinanti i programmi musicali: Dennis Russell Davies dirigerà l’orchestra del Teatro La Fenice nell’esecuzione del mottetto "In ecclesiis di Giovanni Gabrieli" (1615), nella trascrizione per orchestra di Bruno Maderna – è un omaggio al compositore veneziano nel cinquantesimo anniversario della sua morte –; poi lo splendido poema sinfonico "Tod und Verklärung" ("Morte e trasfigurazione", 1890) di Richard Strauss e, nella seconda parte della serata, "The Planets di Gustav Holst" (1918): per quest’ultimo brano, le voci femminili ‘nascoste’ saranno quelle del coro del Teatro La Fenice preparato da Alfonso Caiani. Saranno due, dunque, le recite in programma al Teatro La Fenice: venerdì 27 ottobre 2023, alle ore 20.00, per il pubblico e per gli abbonati del turno S; sabato 28 ottobre, ore 20.00, la replica riservata agli under35.

Louis Lortie sarà invece impegnato nella doppia veste di direttore e pianista solista e offrirà un programma in due parti con due composizioni per pianoforte e orchestra: il "Concerto in la minore op. 16" (1868) di Edvard Grieg e il "Concerto in la minore op. 54" (1841) di Robert Schumann. Le due repliche al Teatro Malibran sono in agenda per venerdì 3 novembre 2023 ore 20.00 (pubblico e abbonati turno S); sabato 4 novembre ore 20.00 (riservata under35).

I titoli di accesso per i concerti riservati agli under35 (€ 10,00) sono in vendita da giovedì 21 settembre ore 10.00: online sarà possibile acquistare un biglietto a persona, mentre presso la biglietteria del Teatro La Fenice e il punto vendita Vela Venezia Unica di Mestre piazzale Cialdini sarà possibile acquistare fino ad un massimo di due biglietti presentando delega e documento di un secondo under 35.