Da oggi si può visitare la mostra su pop art e Dino Buzzati a Mestre

Venerdì sera al Centro Culturale Candiani di Mestre ha preso vita la mostra Buzzati. Venezia e la pop-art, evento che esplora la connessione tra il celebre scrittore Dino Buzzati, la città di Venezia e il movimento artistico della pop art.

L'esposizione è realizzata grazie in collaborazione tra settore cultura del Comune di Venezia, associazione Dino Buzzati e università Ca’ Foscari di Venezia. All'inaugurazione erano presenti la consigliera comunale con deleghe a teatro e cinema, Giorgia Pea, e il curatore, Marco Perale. «Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questa mostra che dà ulteriore lustro al distretto culturale, artistico e creativo del cuore di Mestre - ha detto Pea -, che stiamo realizzando per allargare l’offerta rivolta ai cittadini di tutta l'area metropolitana e ai visitatori che scelgono la nostra città come destinazione turistica».

La mostra offre una prospettiva sulla vita e l'opera di Dino Buzzati, uno degli scrittori più celebrati del XX secolo, attraverso il prisma della pop art; esplora come l'autore, veneziano di adozione, abbia influenzato e sia stato influenzato da questo movimento artistico rivoluzionario. Nel corso della durata della mostra, saranno organizzati una serie di eventi collaterali, tra cui conferenze, incontri con gli esperti e spettacoli. La mostra resta aperta al pubblico fino al 25 febbraio con ingresso gratuito.