Not Only For Kids apre con Arcipelago, installazione teatrale interattiva per bambini

Tornano gli spettacoli teatrali per famiglie di Not Only For Kids del centro Candiani di Mestre: la stagione, organizzata dal Settore cultura del Comune di Venezia, si articola in proposte originali e innovative pensate per sognare, emozionare, immaginare, riprendersi lo spazio. Il viaggio, in tutti i suoi risvolti, sarà protagonista.

Si comincia domenica 13 novembre - in tre repliche alle ore 11.00, 15.00 e 17.00 - con "Arcipelago" di Teatro Telaio, un’installazione teatrale resa viva dai bambini stessi, un viaggio simbolico alla ricerca delle emozioni. Bambini e genitori vengono immersi in un contesto simbolico in cui possono riconoscere alcune metafore dentro le quali orientarsi. Un viaggio che li aiuterà a elaborare emozioni ed esperienze di vita, personale o collettiva, che possono aver lasciato una traccia nel loro io più profondo.

Alcune installazioni prevedono un contatto, una manipolazione, un’interazione tattile e multi sensoriale. Altre si limitano alla sola contemplazione, lasciando che la vista e la percezione di un oggetto o di un micro mondo siano da stimolo per elaborare una risposta o il fluire delle parole. Terminata l'esperienza su una singola isola, ogni bambino riparte verso una nuova tappa, un’altra isola da esplorare e, per finire, un’ultima tappa per una restituzione simbolica composta da suggestioni visuali e sonore.