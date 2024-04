Torna a Marghera la manifestazione dedicata al mondo dell'arrampicata

Il 29 e il 30 aprile è in scena a Marghera la manifestazione “Arrampilandia”, organizzata dall’associazione Sgrafamasegni, negli spazi della parrocchia di Gesù Lavoratore. Più di mille bambini delle scuole primarie del veneziano, accompagnati dai loro insegnanti, sperimenteranno tecniche di arrampicata sulla parete della chiesa e su pannelli per il boulder; sfideranno le vertigini su ponti tibetani e una lunghissima teleferica; assaggeranno la pratica della speleologia, in finte grotte costruite in patronato; si divertiranno con i giochi preparati nel grande campo di fianco alla chiesa; vedranno in attività l’Associazione radioamatori italiani della sezione Riviera del Brenta. Decine sono i volontari che presteranno la loro opera, provenienti dall’associazione Sgrafamasegni, attiva dal 1997, e da altre realtà cittadine del mondo della montagna.

I giochi di corda continueranno il Primo Maggio, in una giornata che tradizionalmente la parrocchia vive come festa patronale. Quest’anno si ricordano in particolare i settant’anni della chiesa del rione sud di Marghera. Dalle ore 15.00 i volontari apriranno i giochi a tutti i bambini del territorio.

Da maggio la palestra di arrampicata allestita sul fianco sud della chiesa aprirà alle persone interessate (per informazioni: www.sgrafamasegni.it e la relativa pagina Facebook), con le nuove vie disegnate dai membri dell'associazione il mese scorso; e con quelle tracciate lo scorso anno, quando la Biennale Architettura di Venezia si è interessata a questa attività socio-sportiva, “esponendola" poi nel Padiglione Italia dell’Arsenale.