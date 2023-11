Arrigo Sacchi ospite d'eccezione al Mestre Book Fest

È stato uno degli allenatori che ha maggiormente innovato, o potremmo dire rivoluzionato, il gioco del calcio. E lo ha fatto vincendo tutto con il suo Milan degli "immortali" conquistando, tra il 1987 e il 1991, due Coppe dei Campioni, uno scudetto, una Supercoppa Italiana, due Supercoppe Europee e due Coppe Intercontinentali.

Sarà Arrigo Sacchi l’ospite d’eccezione del secondo appuntamento targato Mestre Book Fest a Teatro, l’evento letterario promosso e organizzato dal Comune di Venezia e Confcommercio Mestre in collaborazione con Fondazione di Venezia, M9 e Camera di Commercio di Venezia e Rovigo e il supporto tecnico di Vela S.p.A. e della Libreria Ubik di via Poerio.

Sacchi presenterà al Teatro Toniolo di Mestre, martedì 28 novembre alle ore 18, il suo nuovo libro scritto con Leonardo Patrignani “Il realista visionario - Le mie regole per cambiare le regole” (Cairo editore) e che uscirà tra pochi giorni, il 14 novembre: un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del calcio e per tutti coloro che, pur non dichiarandosi espressamente tifosi di una squadra in particolare, hanno seguito e sofferto con Sacchi sulla panchina della Nazionale nel Mondiale del 1994, perso solo ai rigori contro il Brasile.

Un mito del pallone, tanto da essere soprannominato il “Profeta di Fusignano”, dal nome del piccolo paese in provincia di Ravenna in cui è nato e cresciuto e in cui cominciò la sua carriera da allenatore esattamente 50 anni fa. Sacchi nel suo nuovo libro apre idealmente le porte del suo spogliatoio per rivelare a lettori e tifosi i suoi segreti professionali e valoriali: come convincere un gruppo di lavoro che quello che ha fatto fino a quel momento va cambiato? Quali sono i primi passi da compiere quando si mette piede per la prima volta in una nuova realtà, magari profondamente diversa dalla precedente? Come comprendere, incoraggiare, ma anche fare da mediatore fra le diverse anime e caratteri presenti in una squadra? Portabandiera del modulo 4-4-2, Sacchi cercherà di rispondere a queste domande e ripercorrerà idealmente, per il pubblico del Teatro Toniolo, una delle stagioni più intense del calcio italiano.

Spiega il direttore artistico di Mestre Book Fest a Teatro Alessandro Tridello: «Questo secondo appuntamento con ospite Arrigo Sacchi ha una cosa in comune con il primo evento, la presentazione con Federica Pellegrini: entrambi appartengono, in maniera diversa, alla memoria collettiva di ciascuno di noi e hanno fatto la storia dello sport. Intendo dire che a prescindere dalla fede calcistica o dalle nostre abilità come nuotatori, non possiamo che appassionarci alle loro imprese perché il miracolo dello sport consiste nell’avvicinare le persone, senza contare il suo indubbio valore sociale e culturale. Questo secondo evento - continua Tridello - vuole rappresentare un momento di gioia e condivisione».

L’ingresso a teatro avverrà a partire dalle ore 17:30: onde evitare spiacevoli code si consiglia di presentarsi all’apertura circa mezz’ora prima. Per tutti coloro che vorranno acquistare il libro di Arrigo Sacchi direttamente all’ingresso è previsto l’accesso preferenziale a teatro.

Evento gratuito e su prenotazione a questo link.