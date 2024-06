Alla Fenice il doppio recital dell’ensemble Ars Cantandi

L’ottava Stagione di Musikàmera prosegue mercoledì 5 e venerdì 7 giugno, alle 20.00 alle Sale Apollinee del Teatro La Fenice di Venezia, con il doppio recital dell’ensemble Ars Cantandi, composto da quattro affermati musicisti dell’Accademia Bizantina di Ravenna: Silvia Frigato voce soprano, Alessandro Tampieri al violino, Tiziano Bagnati alla tiorba e Valeria Montanari al clavicembalo, tutti noti per le eccezionali interpretazioni del repertorio barocco.

Il programma, dal titolo “affetti e contrasti”, prevede un’immersione nella musica cantata barocca in un ideale viaggio musicale tra Venezia e Roma con brani evocativi di Claudio Monteverdi, come “Ed è quindi vero” e “Capelli d’oro”, che immergono il pubblico in un arazzo emotivo di sentimenti profondi e melodie commoventi, e di Giacomo Carissimi, di cui quest’anno ricorrono i 450 anni dalla scomparsa, le cui toccanti composizioni come “Pupille ardenti di Vaghi” e “Il mio cuore è un mare di lacrime” offrono profondità emotiva e bellezza lirica. A questi si aggiungono brani per tiorba di Girolamo Kapsberger e vibranti composizioni per clavicembalo di Girolamo Frescobaldi, a mettere in mostra il virtuosismo e l’espressività degli strumenti barocchi, mentre conclude la serata la Sonata III “la Monella romanesca” di Giovanni Antonio Pandolfi Mealli, con melodie intricate e ritmi vivaci.



Una cinquantina d’anni separano le vicende biografiche di Claudio Monteverdi da quelle di Giacomo Carissimi, per alcuni versi l’alter ego romano rispetto all’indiscutibile maestro della scuola veneziana. Dopo i primi anni tra Tivoli e Assisi, Carissimi approda a Roma, alla guida della basilica di Sant’Apollinare del Collegio Germanico Ungarico, dove resterà per quarantaquattro anni, fino alla morte. Tradizionalmente legato alla grande tradizione della musica sacra, in questo doppio recital l’accento è sulla sua produzione cantatistica profana, che appare subito di primo piano: ampio respiro melodico, ravvivato da tocchi di cromatismo e da inconfondibili intervalli armonici tipici del suo stile. A collegare in un più robusto legame Roma e Venezia, è certamente la figura di Johann Hieronymus Kapsberger, liutista e compositore di origine germanica nato a Venezia, dove crebbe nella cerchia dei mercanti alamanni e stampò alcune delle sue edizioni musicali più belle e più fortunate, poi trasferitosi a Roma. In questa rassegna non manca l’altro grande interprete degli anni a cavallo tra Cinque e Seicento, il ferrarese Girolamo Frescobaldi, vero e proprio interprete della più ampia maturazione del clavicembalo e del suo svincolo dalle matrici compositive vocali.

Silvia Frigato

Ha studiato pianoforte e si è diplomata in Canto al Conservatorio Statale di Musica di Adria (RO). Ha proseguito la sua formazione perfezionandosi con Raina Kabaivanska presso l'Istituto Superiore di Studi Musicali di Modena, l'Accademia Musicale Chigiana di Siena e l'Università di Stato di Sofia (BG). Parallelamente ha approfondito lo studio del repertorio sei-settecentesco sotto la guida di Roberta Invernizzi, Sara Mingardo, Marina De Liso e Lorenzo Ghielmi. Nel 2007 ha vinto il IV Concorso Internazionale di Canto Barocco “Francesco Provenzale” di Napoli e nel 2010 il IV Concorso di Musica Antica "Fatima Terzo" di Vicenza. Svolge intensa attività concertistica nelle più importanti sedi italiane ed estere, collaborando in qualità di solista, con prestigiosi complessi internazionali e con i più importanti nomi del panorama musicale.

Alessandro Tampieri

Violinista, violista, ma anche eccezionalmente chitarrista e liutista, ha iniziato gli studi musicali nella propria città natale, Ravenna, entrando a far parte giovanissimo di Accademia Bizantina. Ha svolto attività concertistica come solista, came­rista, in orchestra sinfonica e d’opera dedicandosi anche alla musica contemporanea. L’identificazione nel linguaggio musicale sei-settecentesco e una spiccata attitudine all’improvvisazione, lo hanno poi portato a dedicarsi prevalentemente a tale repertorio come violinista. Si esibisce regolarmente nelle più prestigiose stagioni e festival di musica an­tica europei e americani. Dal 2011 è Concertmaster dell’Accademia Bizantina. È docente presso il Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro. Suona un violino costruito nel 2014 da Marco Minnozzi.

Tiziano Bagnati

Ha studiato composizione al Conservatorio di Milano, dove si è poi diplomato in chitarra classica con Ruggero Chiesa. Si è dedicato alla prassi esecutiva antica studiando il liuto e la tiorba con Paolo Cherici, Jacob Lindberg, Hopkinson Smith, diplomandosi con lode al Conservatorio di Milano. Svolge attività concertistica come solista e in varie formazioni strumentali. Collabora stabilmente con l’Accademia Bizantina, Europa galante, Concerto Italiano, Complesso Barocco. Ha effettuato incisioni per molte case discografiche. Attualmente è docente di liuto al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia.

Valeria Montanari

È clavicembalista, organista, pianista e fortepianista. Ha vinto diversi premi in concorsi internazionali sia come solista che come continuista. Ha partecipato a molti concerti e festival, sia come solista, sia come continuista con numerose formazioni cameristiche, orchestrali e direttori specializzati nella prassi esecutiva antica. Collabora in qualità di continuista con la prestigiosa Accademia Bizantina, diretta da Ottavio Dantone, per la quale è anche docente di pianoforte e clavicembalo. È clavicembalista accompagnatrice delle classi di canto rinascimentale e barocco e per le attività dei dipartimenti di musica antica dei Conservatori di Bologna, dove è anche docente di Pratica del Basso Continuo, e di Ferrara. Attualmente è docente di Teoria e Pratica del Basso Continuo presso il Conservatorio di Venezia.