Mestre, una parata di artisti di strada nella notte dell'arte

Con l'Art Night 2022 ritorna sabato 18 giugno una delle manifestazioni più attese in città, ideata e coordinata dall’università Ca’ Foscari in collaborazione con il Comune di Venezia e patrocinata dalla Regione Veneto. Alla manifestazione, quest'anno, hanno aderito oltre 115 istituzioni.

Tra le svariate proposte di esperienze culturali - visite, spettacoli, eventi tutti a ingresso gratuito - la notte dell'arte veneziana si arricchisce in questa edizione di una parata musicale che sfilerà colorando di musica e vivacità le strade del centro di Mestre. Dai giardini di via Piave, alle 19.30, una parata di musicisti e artisti daranno vita a uno spettacolo itinerante che attraverserà la città per arrivare al suo cuore, piazza Ferretto. Una performance collettiva, pensata per interagire con la cittadinanza: tutti invitati, dunque, a questa speciale passeggiata musicale attraverso l'arte.

Le band

Bloko Intestinhao

Il Bloko Intesinhao è un gruppo Castellano. Hanno partecipato a più di 250 esibizioni in tutta Italia tra i festival degli artisti di strada (compreso il Ferrara Buskers Festival) ma anche stadi della serie A, fino al palco di Italian’s Got Talent. L’energia e l’allegria contraddistinguono le loro esibizioni, nelle quali ritmi brasiliani e tradizioni venete si uniscono in un vibrante abbraccio che farà muovere anche i più sedentari.

Psycodrummers

Un progetto musicale che esplora in modo non convenzionale le possibilità delle percussioni industriali, costruendo performance dal vivo di forte impatto emotivo, in cui la potenza dei tamburi si mescola alla puntualità incalzante delle coreografie. Il gruppo – formato nel 2015 in Italia, composto da tredici percussionisti – si ispira alla tradizione africana e all’universo della world music ma si apre alle più diverse contaminazioni, dal funky all’elettronica, per sviluppare esibizioni energiche dal sapore tribale e al tempo stesso contemporaneo. Gli strumenti utilizzati sono stati costruiti dagli stessi musicisti, recuperando rifiuti plastici, tank di diverse grandezze e misure. Brani e coreografie sono creazioni originali.

Maracatu

Maracatu Munique e Maracatu Estrela do Boi sono due gruppi, provenienti rispettivamente da Monaco di Baviera e da Milano, che si esibiscono in uno stile caraibico e brasiliano. Il repertorio si concentra sulla musica popolare ,dello stato brasiliano di Pernambuco, “maracatu” dal forte impatto emotivo e sonoro e tipica del periodo di carnevale. Goungê, caixa, abé e alfaia sono invece i nomi degli strumenti a percussione utilizzati per i diversi stili di maracatu, ma anche per ritmi più moderni ed esotici come l’afro. I due gruppi insieme garantiscono uno spettacolo divertente e di sicuro impatto scenico fatto di musica, danza e canto.