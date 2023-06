Conto alla rovescia per la notte dell'arte veneziana

È cominciato il conto alla rovescia per la dodicesima edizione di Art Night Venezia, in programma sabato. La manifestazione, da tempo entrata nel calendario ufficiale delle notti dell’arte europee, tra le più attese in città, ideata e coordinata dall’Università Ca’ Foscari Venezia in collaborazione con il Comune di Venezia animerà calli, campi e palazzi veneziani con l’afflato dell’arte.

Le istituzioni culturali cittadine che partecipano sono sempre più numerose, 156 gli eventi organizzati per offrire ai visitatori esperienze culturali, visite, spettacoli, performance, concerti e animare la notte dell’arte veneziana.

Il programma di Art Night Venezia 2023

Si partirà alle 18 dal cortile di Ca’ Foscari con la tradizionale apertura, la distribuzione dei gadget e i saluti istituzionali. E da tradizione tornerà anche la colazione della domenica mattina, che quest'anno si rinnova, tingendosi dei colori dell'arcobaleno, e sarà ospitata presso la sede cafoscarina di San Sebastiano (prenotazione obbligatoria: artnightvenezia@unive.it).

Sabato sera, la sede principale dell'università ospiterà appuntamenti musicali - si parte con l'intermezzo musicale dei Perpetuo Saxophone Quartet, composto da studenti del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia -, visite guidate agli Spazi Espositivi, il laboratorio per famiglie Ca’rte lab Il mito di Niobe, esibizioni di teatro-danza e la performance "Duck test (cherry)" del visual artist Sergey Kishchenko, artista interdisciplinare che realizza installazioni e progetti di ricerca su larga scala. Art Night sarà anche l’occasione per visitare le due mostre di Ca’ Foscari aperte in questo periodo: "Cercando il cuore" presso la sede di San Sebastiano, un dialogo tra arte e scienza, e "The cooling solution", presso il Cortile grande di Ca’ Foscari e Cfz (Tesa 1, Zattere), un progetto fotografico e scientifico sull’adattamento ai cambiamenti climatici.

Tra le istituzioni che garantiranno visite gratuite agli avventori ci sono la Galleria internazionale d'Arte Moderna di Ca' Pesaro e Palazzo Fortuny (Musei Civici), la Collezione Peggy Guggenheim, la Biblioteca Marciana e, spostandosi in terraferma, il Museo del '900 - M9 con la retrospettiva su Emilio Vedova. Tutti gli eventi in programma saranno consultabili sul sito ufficiale della manifestazione.