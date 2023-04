La notte dell'arte torna ad animare calli, campi e palazzi di Venezia

L’arte colorerà ancora una volta la notte veneziana con la dodicesima edizione di Art Night Venezia, che quest’anno si terrà sabato 17 giugno 2023, nella consueta collocazione della terza settimana di giugno. La manifestazione, da tempo entrata nel calendario ufficiale delle Notti dell’arte europee, tra le più attese in città, ideata e coordinata dall'università Ca’ Foscari Venezia, in collaborazione con il Comune e patrocinata dalla Regione Veneto, animerà le calli, i campi e i palazzi veneziani con l’afflato dell’arte.

Le istituzioni culturali cittadine che vi partecipano sono sempre più numerose, per ora sono già 124 (erano 119 l’anno scorso) per offrire ai visitatori esperienze culturali, visite, spettacoli, eventi e animare la notte dell’arte veneziana ritornata in presenza. Come sempre l’accesso a tutti siti di ArtNight sarà gratuito. Art Night raddoppia domenica 18 giugno con l'ormai consueto appuntamento della colazione che quest'anno si rinnova e diventa "arcobaleno", il colore dell’inclusione.

Anche quest’anno Venezia News collabora con Ca’ Foscari in occasione di Art Night, con la mappa digitale (scaricabile tramite il qr code presente su tutti i manifesti e le locandine dell’evento) che rappresenterà uno strumento indispensabile per muoversi fra le moltissime iniziative della notte dell’arte. L’anno scorso sono state 62 mila le visualizzazioni delle pagine visitate. Il programma di Art Night Venezia 2023 verrà presentato il 6 giugno.