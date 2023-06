Tutto pronto per l'Art Night: attesi a decine di migliaia tra calli e campi veneziani

Se si dovesse guardare alla passata edizione, saranno decine di migliaia le persone che si riverseranno per calli e campi in occasione della dodicesima edizione di Art Night Venezia, in programma sabato 17 giugno, a partire dalle 18. Nel 2022, la mappa digitale che geolocalizza le sedi e le istituzione coinvolte nella manifestazione è stata scaricata su smartphone 70 mila volte, e c'è da credere che numeri simili si possano riproporre anche quest'anno.

La notte dell'arte lagunare, da tempo nel calendario ufficiale delle "Notti dell’arte europee", organizzata dall'università Ca' Foscari in collaborazione con il Comune di Venezia, è stata presentata martedì mattina nell'aula magna Silvio Trentin di Ca' Dolfin. A confermare l'importanza sempre crescente dell'iniziativa ci sono i numeri. Aumentano infatti le istituzioni culturali cittadine coinvolte: sono 124 quest'anno, a fronte delle 115 del 2022, pronte a offrire esperienze, visite guidate, spettacoli ed eventi gratuiti che coloreranno i luoghi iconici della laguna.

Un ricco programma di eventi

Si partirà come di consueto alle 18 presso il cortile principale di Ca' Foscari, con la tradizionale inaugurazione, e i saluti istituzionali, alla presenza di Silvia Burini e Angela Bianco, rispettivamente responsabili della direzione scientifica e del coordinamento di Art Night. E da tradizione tornerà anche la colazione della domenica mattina, che quest'anno si rinnova, tingendosi dei colori dell'arcobaleno, e sarà ospitata presso la sede cafoscarina di San Sebastiano (prenotazione obbligatoria: artnightvenezia@unive.it).

Sabato sera, la sede principale dell'università ospiterà appuntamenti musicali - si parte con l'intermezzo musicale dei Perpetuo Saxophone Quartet, composto da studenti del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia -, visite guidate agli Spazi Espositivi, il laboratorio per famiglie Ca’rte lab Il mito di Niobe, esibizioni di teatro-danza e la performance "Duck test (cherry)" del visual artist Sergey Kishchenko, artista interdisciplinare che realizza installazioni e progetti di ricerca su larga scala. Art Night sarà anche l’occasione per visitare le due mostre di Ca’ Foscari aperte in questo periodo: "Cercando il cuore" presso la sede di San Sebastiano, un dialogo tra arte e scienza, e "The cooling solution", presso il Cortile grande di Ca’ Foscari e Cfz (Tesa 1, Zattere), un progetto fotografico e scientifico sull’adattamento ai cambiamenti climatici.

Tra le istituzioni che garantiranno visite gratuite agli avventori ci sono la Galleria internazionale d'Arte Moderna di Ca' Pesaro e Palazzo Fortuny (Musei Civici), la Collezione Peggy Guggenheim, la Biblioteca Marciana e, spostandosi in terraferma, il Museo del '900 - M9 con la retrospettiva su Emilio Vedova. Tutti gli eventi in programma saranno consultabili sul sito ufficiale della manifestazione.

«Art Night vuole marcare la presenza di Ca' Foscari a Venezia ed è un momento in cui il nostro Ateneo condivide l'arte con la città - ha detto il protettore di Ca' Foscari, Antonio Marcomini, intervenendo alla presentazione -. L'arte svolge una funzione rigenerativa, è catartica, e questo è un evento tra i più qualificati di terza missione». Per Burini, si tratta di un evento «molto ricco in cui ci siamo sentiti liberi di proporre molteplici iniziative. Tanti percorsi e tante proposte che come sempre partono da Ca' Foscari». «Art Night - ha aggiunto - coglie i momenti dell'attualità e li interpreta, quest'anno ci sono molte tematiche legate alla sostenibilità e all'inclusione».

«La bellezza di questa manifestazione - ha detto l’assessore all'università, Paola Mar - sta anche nel lavoro sinergico tra le istituzioni culturali veneziane, che non possono sottrarsi dal collaborare e partecipare a questa notte davvero magica e ricca di appuntamenti. È un momento che io ho da sempre nel cuore e che ho sempre sostenuto e supportato grazie anche al grande lavoro dei nostri uffici, non solo culturali».