The art & science of happiness, il laboratorio che insegna a essere felici

Palazzo Grassi - Punta della Dogana festeggia il 2024 con una sorpresa speciale: torna l'appuntamento degli Open Lab con un nuovo laboratorio curato da un ospite d'eccezione e dedicato alla community online.

Da venerdì 5 a domenica 7 gennaio 2024, sui canali social dell’istituzione, va in scena “The Art & Science of Happiness”: un workshop digitale in tre puntate curato da The New Happy, organizzazione fondata da Stephanie Harrison, esperta di scienza della felicità. The New Happy ricorre agli strumenti dell'arte della comunicazione, creando grafiche, newsletter, ma anche un podcast, e invita a cogliere la sfida di un reale cambiamento comportamentale.



Il workshop è diviso in tre giornate e invita a compiere azioni semplici, ma potenti. Attraverso una serie di attività, The New Happy stimolerà il pubblico nell’individuare gli obiettivi e i processi di creazione di qualcosa di grande, sia essa la realizzazione di un’opera d’arte, di un cambiamento importante o l’inizio di una nuova avventura. Come ogni Open Lab - format ideato da Palazzo Grassi nel 2020 che ha visto il coinvolgimento di diversi creativi negli anni - “The Art & Science of Happiness” può essere fruito liberamente dal pubblico attraverso gli account Instagram e Facebook dell'istituzione.

A Palazzo Grassi prosegue intanto, fino a domenica 7 gennaio, la mostra "CHRONORAMA. Tesori fotografici del 20° secolo", a cura di Matthieu Humery, consulente per la fotografia della Pinault Collection. CHRONORAMA porta per la prima volta tra le sale di un museo le straordinarie immagini provenienti dagli archivi Condé Nast, recentemente acquisite dalla Pinault Collection, presentandole al pubblico in ordine cronologico come se si trattasse di un panorama visivo su tutto il Novecento. Nell'ultima giornata di apertura, i residenti della città metropolitana di Venezia e gli studenti di tutti gli atenei veneziani potranno accedere gratuitamente.