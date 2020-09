“Arte sotto le stelle”: serata a Musile di Piave

Serata di grande spessore venerdì 11 settembre, in piazza 18 giugno, a Musile di Piave. In programma c’è infatti “Arte sotto le stelle”, evento a cura del Centro di Formazione per la Danza Overture e della scuola comunale di musica “C. Monteverdi”.

Sul palco si esibiranno professionisti pronti a dar vita a un momento artistico particolarmente atteso. Tra i musicisti ci saranno le voci di Silvia Buscato, Noemi Chimirri e Aurora Tamai, accompagnati dal violino di Teresa Vio e dal pianoforte di Tommaso Vio, Tommaso Marsoni e Marco Risolino. Tra i danzatori, invece, parteciperanno Valentina Danieli, Chiara Martin, Federico Prendin, Riccardo Massaro, Eleonora Bettin, Aurora Caramel, Martina De Zotti, Cecilia Favretto, Rebecca Favretto, Giulia Furlan, Chiara Guernier, Giorgia Pasqual, Ilary Poceko, Irene Sartori, Martina Scardellato e Gioia Venturato.

La serata sarà presentata da Jessica Marchese. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a sabato 12 settembre. L’ingresso è gratuito e dovranno essere rispettate le norme Covid-19. Il numero degli spettatori sarà contingentato (150 posti massimi) e solo su prenotazione al numero 0421592236. Agli spettatori, con mascherina obbligatoria, verrà provata la temperatura al momento dell’accesso