Mirano: l'artigianato "si mette in mostra" nel weekend, con visite guidate e stand

L'artigianato si mette in mostra. Per raccontare il fascino del "saper fare", la cultura e l'esperienza che stanno dietro a un manufatto, o a un alimento preparato da mani sapienti. E proprio "L'Artigianato si mette in mostra" è il titolo della "due giorni" che la CNA di Mirano, con la collaborazione dell'amministrazione comunale, organizza per sabato 4 e domenica 5 settembre.

Il sabato è dedicato a tre visite guidate ad altrettante realtà locali (per partecipare è necessario iscriversi, telefonando allo 041 432642 dalle 8.30 alle 12.30 fino a venerdì). Si inizia alle 9.30 con un'azienda zootecnica in cui bovini e suini vengono allevati in modo "familiare", seguendo i ritmi della natura; alle 11 tocca poi alla Trattoria Il Sogno di Scaltenigo, per un viaggio tra i sapori del mare e dei suoi preziosi frutti, mentre alle 16.30 si andrà alla Fattoria Casa del Gufo, il cui impegno è coltivare i grani antichi per inserirli in un circuito locale di pasta e pane di assoluta qualità. Tre opportunità - insomma - di incontrare coltivatori e allevatori che fanno dell'ecosostenibilità non una parola-jolly più o meno di moda, ma una vera e propria filosofia di vita e di lavoro. Tutte le visite, si concluderanno con dei piccoli assaggi delle prelibatezze prodotte.

Domenica (con inizio alle 9) un'intera giornata in piazza Martiri della Libertà con stand espositivi dei mestieri più vari (dal falegname al carrozziere, dal ceramista al maestro della calzatura, fino alla merlettaia di Burano, al vetraio e molto altro), ed ovviamente la possibilità di vedere all'opera gli artigiani. Kermesse ulteriormente impreziosita da due momenti di riflessione: alle 16 l'intervento dello storico Stefano Pivato che presenterà il suo libro "Storia sociale della bicicletta" (Ed. Il Mulino), e alle 17 l'incontro con lo psicoterapeuta Jacques Delgado per una riflessione sulla manualità, un viaggio nelle abilità umane che trovano nelle capacità dell'artigiano una delle migliori sintesi possibili.

«Da tempo pensavamo di realizzare a Mirano un evento che fosse un'autentica vetrina dell'artigianato visto nelle sue molteplici sfaccettature. - spiega il direttore della CNA cittadina, Michele Barison - Contiamo molto sul fatto che queste due giornate possano non solo promuovere i mestieri e i talenti che rischiamo di dimenticare, ma anche ricordarci l'enorme importanza che l'artigianato e i prodotti artigiani hanno per la qualità della nostra vita».

