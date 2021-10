ArtNight2021, sabato 2 ottobre aperture straordinarie nei musei di San Servolo e Torcello

La Città metropolitana di Venezia, in collaborazione con la società in house San Servolo Servizi, aderisce alla X edizione di ArtNight Venezia la cosiddetta Notte bianca che rientra nel calendario ufficiale delle celebrazioni per i 1600 anni della città e coinvolge le istituzioni culturali pubbliche e private di Venezia con una maratona di eventi gratuiti in oltre 120 siti culturali: musei, teatri, librerie, gallerie. La Città metropolitana ha aderito all’iniziativa prolungando l’orario di apertura sia del Museo di Torcello che del Museo del Manicomio che ha la sua sede nella stessa isola di San Servolo.

A Torcello per sabato 2 ottobre il museo resterà aperto fino alle ore 19.30 e offrendo al pubblico l’ingresso gratuito. I visitatori potranno accedere gratuitamente al Museo dalle ore 17.30 alle ore 19.30 (ultimo ingresso ore 19.00). A norma delle disposizioni per il contenimento del contagio da coronavirus l’ingresso alle sale espositive è contingentato (max 7 persone per sala) e sono obbligatorie mascherina e certificazione verde (green pass).

Il Museo di Torcello è organizzato in due sezioni espositive ospitate negli edifici un tempo sede del potere civile torcellano. La Sezione Archeologica allestita nel Palazzo dell’Archivio, raccoglie reperti provenienti da ritrovamenti in area lagunare e dall'agro altinate e manufatti di collezioni private anche appartenenti ad altri contesti geografici, coprendo un arco cronologico dal paleolitico alla tarda romanità. Conserva esempi di ceramica greca, italiota ed etrusca e di ceramica romana; piccoli bronzi protostorici a figura umana e animale di produzione etrusca, italica e paleoveneta ad uso cultuale ed oggetti di uso personale e ornamentale come fibule e specchi ed analoghi di epoca romana. Opere di scultura greca di piccole dimensioni, copie e rielaborazioni romane di originali greci, monumenti funerari e ritratti provenienti dall’area altinate, urne, are e cippi completano la collezione.

La Sezione Medievale e Moderna collocata nel Palazzo del Consiglio espone opere e documenti datati dal VI secolo all’Ottocento. Plutei, capitelli e frammenti architettonici, anche iscritti, percorrono il modificarsi degli stili e dei motivi decorativi. Significative testimonianze del passato dell’isola, sono i frammenti di mosaico parietale e la Pala d'Altare in argento dorato del XIII secolo, provenienti dalla Basilica, e la statua lignea di Santa Fosca giacente. Appartenevano invece alla Chiesa di S. Antonio (ora distrutta) le tele della scuola del Veronese rappresentanti le storie di Santa Cristina, l'Annunciazione e l'Adorazione dei Magi.

A San Servolo, invece, sempre sabato 2 ottobre vengono proposte due visite guidate gratuite al Museo del Manicomio di San Servolo alle ore 17.00 e alle ore 18.00 e offrendo l’occasione di visitare anche altre mostre temporanee. Compresa nella visita del museo è anche l’antica farmacia settecentesca, la sala autoptica con la sua collezione di cervelli e crani, l’ottocentesca biblioteca della Direzione medica e la Chiesa settecentesca dedicata a San Servolo. I visitatori dell’isola potranno inoltre visitare l’installazione “Senza Terra / Pomerio”, evento collaterale della 17° Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia e la bellissima mostra “Acque e terre, dipinti e land – art” dell’artista Ettore De Conciliis. La caffetteria dell’isola resterà per l’occasione aperta. La prenotazione alle visite guidate del Museo è obbligatoria entro le ore 14.00 di venerdì 1 ottobre 2021 mandando una mail all’indirizzo: museomanicomio@servizimetropolitani.ve.it info 041 2765001 .

Per la visita del Museo è obbligatorio possedere il green pass e indossare la mascherina. Per raggiungere l’isola: corsa linea 20 Actv da S.Zaccaria Monumento ore 16.30 (per la prima visita), ore 17.30 (per la seconda visita).

