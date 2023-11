Alessandro Preziosi in scena con "Aspettando Re Lear" per la stagione del Goldoni

Dopo il successo dell’evento di riapertura del Goldoni che, il 30 settembre, ha inaugurato in anteprima la nuova stagione, prende il via il cartellone di prosa dello storico teatro con il ritorno sul palcoscenico veneziano di Alessandro Preziosi: dal 2 al 5 novembre va in scena Aspettando Re Lear, lo spettacolo tratto dalla tragedia di William Shakespeare e riscritto da Tommaso Mattei. Sul palcoscenico, le opere e i costumi di Michelangelo Pistoletto, materiali e tessuti che raccontano il rapporto tra padri e figli, la relazione tra tradizione e innovazione, tra uomo e natura. Una collaborazione multidisciplinare tra arte contemporanea e teatro.

A fianco di Preziosi, che dello spettacolo ha curato anche la regia, gli attori Nando Paone, Roberto Manzi, Federica Fresco e Valerio Ameli, sembrano ereditare e abitare il vuoto che rimane dopo che la tragedia ha fatto il suo corso. La trama si concentra sul momento chiave, rappresentato dalla tempesta che colpisce Lear proprio mentre vaga, nella landa desolata, per allontanarsi dal disastro combinato con le “amate” figlie. Lear, accompagnato dal conte di Kent, sotto le mentite spoglie di un servo, e dal fedele Fool, che interpreta un alter ego della fedele figlia Cordelia, assiste inerme allo sconvolgimento dell’ordine naturale. Lear ama solo se stesso, è la mancanza d’amore che l’ha indotto alla follia. La tempesta è il culmine del caos a cui alla fine Lear deve arrendersi tornando uomo tra gli uomini, debole, amareggiato, stanco, ma finalmente spoglio di quella corona che lo ha portato alla distruzione.

Lo spettacolo è una co-produzione PATO srl e TSV – Teatro Nazionale e, dopo il debutto veneziano sarà in scena a Treviso al Teatro Mario Del Monaco dal 23 al 26 novembre.