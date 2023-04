La giovane musica d'autore arriva a San Donà di Piave

Sarà il Teatro Metropolitano Astra di San Donà di Piave ad ospitare la prima edizione di Astra Sounds sabato 8 aprile dalle ore 19.30. Sul palco si esibiranno cinque band provenienti da diverse regioni italiane, per una serata che dà spazio alle nuove generazioni all’insegna della musica emergente. Il festival è realizzato Circuito Multidisciplinare Regionale Arteven in Circuito in collaborazione con la Città di San Donà di Piave nell’ambito del progetto Glocal Sound – Giovane Musica d’Autore.

Il programma

Il festival inizierà alle ore 19.30 con gli Ayub da San Donà di Piave: Eugenio Cereser alle tastiere, Eugenio Vidotto alla batteria, Francesco Rossi alla chitarra e sample, Giovanni Maschietto al basso spazieranno da ritmi sincopati e math a paesaggi distesi ed armonici, lasciando particolare spazio a voci – umane e non – che si stagliano su un magma sonoro mutevole, in ebollizione.

Si proseguirà con Osasmuede Aigbe e Giacomo Sansoni, i Gemini Blue dalla provincia di Brescia, le cui radici musicali affondano nell’ampia palude del blues e si spingono ad abbracciare sonorità funk, psichedeliche, hip hop e etnico tribali della scena musicale subsahariana. Il risultato è un mix in cui le ambientazioni mistiche e introspettive, l’improvvisazione e l’estro strumentale sono al servizio di una produzione song oriented.

Successivamente saliranno sul palco i Cólgate da San Donà di Piave, di cui fanno parte Marta Granzotto, Giulio Dalle Vedove, Andrea Zottino e Matteo Costantin. La loro musica ricorda l'impaziente attesa che si prova prima che accada qualcosa di sorprendente, il momento che precede il decollo degli aeroplani, la notte prima di una gita scolastica carica di un’agitazione puerile e sincera. Gli avvenimenti descritti nei testi assumono la forma di veri e propri atti rituali, aprendo l'ascoltatore a una dimensione di realismo magico.

Sarà poi la volta di Trust The Mask, duo elettro-pop dalla provincia di Vicenza nato dalla musicista Elisa Dal Bianco e dalla cantante Vittoria Cavedon. Il progetto si definisce sperimentale e sceglie come approccio compositivo il campionamento di strumenti etnici, in particolare flauti, aggiungendo in seconda fase elementi di elettronica e voce.

Chiuderà la serata Damiano Simoncini – in arte Levi: il musicista marchigiano si avvicina da autodidatta alla musica e prende parte a numerosi progetti musicali tra cui i Damien (premio Mei miglior band indie rock 2009), Young Wrists come turnista live e Maria Antonietta, con la quale realizza e sostiene la pre-produzione del primo album in italiano “Maria Antonietta” edito da Picicca e prodotto da Dario Brunori. Il suono come strumento pluridimensionale per accedere all’infinito e all’ignoto è al centro della sua ricerca personale.