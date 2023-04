Le musiche di Mendelssohn, Schumann e Brahm alla Fenice

La stagione 2023 di Musikàmera prosegue domenica 16 e lunedì 17 aprile alle 20.00 con il doppio recital dell’acclamato Atos Trio, che torna da Berlino per proseguire l’integrale dei trii di Mendelssohn, Schumann e Brahm iniziata nel 2022. Nato in Germania nel 2003 e composto da Annette von Hehn al violino, Thomas Hoppe al pianoforte e Stefan Heinemeyer al violoncello, l’Atos Trio è una pluripremiata e storica formazione tedesca, tra le più apprezzate dalle grandi stagioni concertistiche di tutto il mondo, e si esibirà in un programma sotto il segno del Romanticismo, con l’esecuzione del Trio n. 3 in do minore op. 101 di Johannes Brahms, un brano che rivela il temperamento schiettamente romantico del musicista e la sua abilità nel saper valorizzare la voce dei vari strumenti in una salda unità stilistica, del Trio n. 1 in re minore op. 63 di Robert Schumann, in cui inquietudine, passione, lirismo intenso e perfetto equilibrio fra i tre strumenti toccano vertici altissimi, e del Trio n. 1 in re minore op. 49 di Felix Mendelssohn, una composizione che riflette il profondo equilibrio interiore del musicista di Amburgo e in cui le tre voci strumentali sono fuse in modo omogeneo, con il pianoforte che svolge una funzione di coordinamento nell'ambito di un classicismo formale.

Atos Trio

Fondato a Berlino 2003 da Annette von Hehn (violino), Thomas Hoppe (pianoforte) e Stefan Heinemeyer (violoncello), il Trio ATOS si è affermato come uno dei migliori trii con pianoforte contemporanei. Dopo intensi studi con Ilan Gronich, Menahem Pressler e l'Alban Berg Quartet, il Trio vince il Deutsche Musikwettbewerb, il Kalichstein-Laredo-Robinson International Trio Award e il Melbourne Chamber Music Competition, a cui fanno seguito il New Generation Artists Award della BBC e il Borletti Buitoni Award. Da allora, il Trio ATOS si esibisce in molte delle sale concertistiche più prestigiose del mondo – dalla Carnegie Hall di New York, al Teatro Colon di Buenos Aires, dalla Wigmore Hall di Londra, al Concertgebouw di Amsterdam alla Filarmonica di Berlino Kammersaal – con un repertorio che comprende tutti i capolavori del trio con pianoforte, nonché molte splendide pagine meno conosciute e brani contemporanei.