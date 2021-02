Alla Scala Contarini del Bovolo anche Venezia partecipa al flash-mob "Attacco Poetico"

In occasione della Giornata Mondiale della Giustizia Sociale indetta dall'ONU per promuovere il tema della giustizia sociale a livello mondiale, la Nazionale Italiana Poeti organizza per sabato 20 febbraio l'iniziativa "Attacco Poetico": un flash-mob con protagonista la poesia, realizzato in tutta Italia e in altri Paesi come Brasile, Argentina, Croazia, Svizzera, Romania.

Una lunga maratona no-stop trasmessa in streaming sulla pagina Facebook di Attacco Poetico durante la quale si alterneranno poeti e lettori nella declamazione di verso e sonetti con una cadenza di mezz'ora per ogni città.

A Venezia l’iniziativa, patrocinata dal Comune, si svolge dalle ore 10.30 alle ore 11 dalla Scala Contarini del Bovolo e vede la presenza, per l'amministrazione, della presidente del Consiglio comunale Ermelinda Damiano.

