L'estate alla Fondazione dell'Albero d'Oro è all'insegna delle attività per le famiglie e i più piccoli

Per tutta l'estate la Fondazione dell'Albero d'Oro amplia le attività per famiglie in occasione della mostra Nicolò Manucci, il Marco Polo deIl’India. Un veneziano alla corte Moghul nel XVII secolo, aperta al pubblico a Palazzo Vendramin Grimani a Venezia fino al 26 novembre 2023.

Visite guidate a partenza fissa senza sovrapprezzo sono già in programma tutti i giorni di apertura, dal martedì alla domenica, alle 11 e alle 15, per riscoprire le tappe salienti della vita del viaggiatore veneziano attraverso un percorso che riunisce manufatti ed elementi decorativi di diverse epoche e una selezione di riproduzioni digitali dei manoscritti che permette di scoprire tutte le pagine dei testi e la ricchezza dei colori e delle illustrazioni di un mondo scomparso.

Si aggiunge inoltre un nuovo appuntamento speciale pensato per le famiglie: tutte le domeniche, fino al 19 novembre, sarà possibile partecipare alle 16 a una visita guidata dedicata alle famiglie e in particolare ai giovani visitatori dai 7 agli 11 anni, che potranno salpare a fianco di Nicolò Manucci ripercorrendo l’itinerario che da Venezia lo portò in India e rivivendo le avventure del giovane esploratore attraverso le inedite illustrazioni di Guido Fuga.