Natale in 500: in piazza a Marghera saranno esposti 40 modelli d'epoca della storica auto Fiat

Appuntamento da non perdere per gli amanti delle quattro ruote domenica 18 dicembre 2022: Confcommercio Marghera, in collaborazione con il Comune di Venezia nell’ambito de “Le Città in Festa”, promuove e organizza “Natale in 500”, l’esposizione di ben 40 modelli d’epoca originali della storica utilitaria targata Fiat.

La manifestazione, che si terrà in Piazza Mercato dalle ore 15.30 alle 19, nasce con l’obiettivo di coinvolgere non solo gli appassionati dei motori ma anche tutti coloro che, giovani o meno, sono cresciuti con il mito del “Cinquino”. Un’auto simbolo del miracolo economico italiano e di un paese che, nel 1957, si era lasciato alle spalle la distruzione della seconda Guerra Mondiale.

Spiega il presidente di Confcommercio Marghera Mauro Chinellato: «L’evento, che si avvale della passione e dell’esperienza del Fiat 500 Club di Mestre, si propone di offrire ai cittadini di Marghera e a tutti gli amanti dell’automotive un pomeriggio all’insegna del divertimento e della consapevolezza di che cosa ha significato questa piccola grande auto per il nostro paese. E' un modello in cui ciascuno di noi in qualche modo si ritrova. Sarà anche l’occasione per consolidare la presenza di Confcommercio Marghera sul territorio, dopo la recente inaugurazione della nuova sede in piazza Mercato 40».

Soddisfazione viene espressa dall'assessore comunale alla Promozione del territorio Paola Mar: «A Marghera un’altra iniziativa interessante per Natale. Un simbolo dell’auto italiana in mostra. Un’auto che ha significato uno sviluppo economico, la possibilità di muoversi e quindi è nel cuore di tutti».