L'autunno è in festa a Jesolo: un weekend di spettacoli, mercatini, gastronomia e sport

Dopo un anno di stop forzato, torna “Autunno in festa”. Nel prossimo fine settimana l’evento animerà il centro storico di Jesolo con spettacoli, attività pensate per i bambini e stand dedicati all’enogastronomia dando inizio a un percorso che condurrà alle celebrazioni di Natale

“Autunno in festa” torna a colorare Jesolo nella sua forma tradizionale dopo lo stop imposto dalle misure assunte per il contenimento della pandemia. Una vera e propria ripartenza con la manifestazione animerà le vie e le piazze del centro storico nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 ottobre, introducendo così residenti e ospiti in un clima magico che accompagnerà la città fino al Natale. In ogni angolo del centro storico si potrà respirare la festa d’autunno grazie a spettacoli ed esibizioni, agli stand dedicati all’enogastronomia e agli spazi dove i più piccoli potranno divertirsi giocando oppure provando nuove attività.

L’inaugurazione dell’evento avverrà sabato 23 ottobre alle ore 18 in piazza 1° Maggio, che già alle 15 ospiterà lo spettacolo di Daiana Orfei mentre alle 18.30 si esibiranno gli Aglio, olio e Swing. Altro cuore degli eventi è l’area giardino del Municipio dove, nella stessa giornata, l’associazione Donna 2000 Forza Rosa effettuerà delle dimostrazioni pratiche con canoa polinesiana OC6 per la riabilitazione psico-fisica presso il pontile lungo il fiume Sile dalle 15 alle 18, evento replicato anche domenica. Sia sabato sia domenica sarà inoltre possibile, nella stessa fascia oraria, partecipare a un’escursione sulla Caorlina e sul Kayak grazie all’organizzazione dell’Asd Remiera. Alle 17, invece, sarà possibile assistere a un’esibizione di cavalli. Via Nazario Sauro diventerà il palcoscenico di un’esposizione di auto storiche.

Domenica, nei pressi del giardino del municipio, dalle 9 alle 11 si svolgerà la gara di pesca per bambini, i cui vincitori saranno poi premiati in piazza 1° Maggio alle 11.45. Prima di loro la città applaudirà l’equipaggio della Caorlina di Jesolo, vittoriosa nell’edizione 2021 della Regata Storica. Sempre in piazza 1° Maggio saranno premiati i vincitori del concorso fotografico “Il mio sguardo sul Natale 2020” e sarà consegnato il riconoscimento “Luoghi storici del commercio”. Alle 16.30 si svolgerà l’ormai tradizionale sfilata di moda. In via Nazario Sauro saranno infine esposti dipinti e sculture contemporanee.

Entrambe le giornate saranno animate dal mercatino dell’artigianato e della creatività, dagli intagliatori di zucca e dallo scultore di ghiaccio, che poi a Natale darà anche forma al Presepe. Cuore pulsante del divertimento per i più piccoli sarà piazza Kennedy dove verranno allestite giostre e mercatino mentre i locali accompagneranno la festa con musica. In piazza della Repubblica e via Cesare Battisti ospiteranno un’esposizione d’auto, un mercatino enogastronomico e un’area food, come anche in piazza Fanti del Mare. Nel giardino del Municipio, infine, si terrà sia sabato che domenica uno spettacolo di animo equestre.

