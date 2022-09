"Autunno in festa", a Jesolo un weekend con area food e prodotti tipici

Torna a Jesolo l’evento che saluta la bella stagione e accompagna la città verso il periodo di Natale: Autunno in festa, che riporta sotto i riflettori i prodotti tipici del territorio. Sabato 22 e domenica 23 ottobre il centro storico di Jesolo sarà avvolto dai caldi colori autunnali, che quest’anno sfumeranno verso il verde della sostenibilità, del chilometro zero e del risparmio energetico. Una manifestazione tutta a tema “green” con numerose iniziative orientate alla sensibilizzazione e la formazione verso la salvaguardia dell’ambiente con il coinvolgimento delle scuole del territorio, delle attività del centro storico, delle associazioni e soprattutto delle aziende agricole della città.

Entrambi i giorni, alle 18, sul palco di piazza I Maggio si esibiranno due gruppi con una proposta all’insegna dello swing. Tornano, poi, l’area food in piazza della Repubblica e quella orientata allo sport e all’attività all’aria aperta nel parco del Comune. «Autunno in festa torna con molte conferme e diverse novità – dice il sindaco di Jesolo, Christofer De Zotti -. Mantiene la sua anima, che in questi anni ha saputo coinvolgere migliaia di persone e sottolineare l’importanza del centro storico di Jesolo quale cuore pulsante della città. Al tempo stesso, però, abbiamo voluto caratterizzare questa importante manifestazione per lanciare un messaggio, quello del rispetto e la tutela dell’ambiente, riportando inoltre l’attenzione sui prodotti della nostra terra, così ricca e fertile». Le aziende locali proporranno i loro prodotti a chilometro zero ma anche laboratori didattici per grandi e piccini. È proprio questa una delle principali e più importanti novità.

L’edizione 2022 vedrà inoltre esordire il collegamento del trenino Jtaca, domenica, dalle 14.30 alle 18, tra il centro storico e il centro commerciale “I Giardini di Jesolo”, la cui area di sosta potrà essere quindi utilizzata come parcheggio di attestamento. Accanto alle sorprese, da svelare un passo alla volta, anche numerose conferme. Gli ospiti di Autunno in festa troveranno l’ormai consueta area di intrattenimento per bambini in via Nazario Sauro, con laboratori di giocoleria e arti circensi, ricchi di oggetti colorati e sfide stimolanti per ogni età.

«Autunno in festa è un bellissimo momento per la città, sempre molto apprezzato dagli ospiti, che ci consente inoltre di rinnovare il legame con le attività e rafforzare quella collaborazione che dura da anni – commenta l’assessore al Commercio, Attività produttive e Agricoltura, Alessandro Perazzolo –. La manifestazione ha contribuito a rilanciare il centro storico di Jesolo, e continuerà a farlo. Un ringraziamento per questi risultati va rivolto agli uffici comunali ma anche al Distretto del commercio, volano ulteriore per la realizzazione di iniziative di qualità».

Dal viaggio in compagnia del sapiente e allegro mago Stracciatella, ai personaggi sui trampoli fino ai truccatori che coinvolgeranno i più piccoli con racconti sulla natura e l’arte. Confermato anche il ruolo da protagonista della musica, che vedrà impegnati gli allievi della scuola Monteverdi con esibizioni dal vivo in vari punti del centro storico.