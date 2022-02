Giovedì Grasso a Mirano si festeggerà con la rappresentazione della commedia “L’avaro” di Carlo Goldoni al Teatro di Mirano, fuori abbonamento nell'ambito della Stagione Teatrale 2021 - 2022.

Sarà portata in scena il 24 febbraio alle ore 21 dalla compagnia miranese Il Portico - Teatro Club, per adattamento e regia di Gabriele Ferrarese. La commedia è stata rappresentata per la prima volta a Bologna nell’anno 1756. Un vecchio avaro è più afflitto dalla propria situazione economica (in verità florida) che dalla ancor recente morte del figlio. Suo cruccio maggiore la nuora. Lo terrorizza per le folli spese. Se ne vorrebbe disfare maritandola ma è anche ossessionato dall'idea di dover restituire la dote. Alla fine si aggiusta tutto nel migliore dei modi.

«Un testo – spiega la nota di regia - ideato e allestito in un tempo quasi sospeso vissuto in trincea. Combattendo contro un nemico invisibile. Un testo forse un po' polveroso su cui è bastato soffiare per ridargli freschezza e nuova vitalità. Una graziosa e piacevole commedia con evidenti sfumature melanconiche. Nella vicenda vi si può leggere una componente seria che però sfiora quasi il tragico con ombre di paure e ossessioni (denaro, solitudine, morte) assolutamente moderne. Nella solitudine del protagonista incatenato al suo denaro l'unica ancora di salvezza è ancor oggi l'amore, la generosità di darsi all'altro. A parole si è tutti generosi meno nei fatti. Occasione per un teatro che è tuttora luogo di incontri umani».

In scena: Lorenzo Dolfin interpreta l'avaro Simon, Laura Favaretto è sua nuora Eugenia, Marco de Cassan è Cavalier dell'Isola, Giovanni Mariuzzo è il conte Costanzo, Flavia Del Giudice è la serva Cecilia.

L’accesso agli spazi avverrà secondo il vigente protocollo anticontagio COVID 19 con obbligo di CERTIFICAZIONE VERDE RAFFORZATA COVIID 19 (SUPER GREEN PASS) a partire dai 12 anni di età e MASCHERINA FFP2 a partire dai 6 anni di età. È preferibile il Super Green Pass digitale rispetto al cartaceo, perché consente una lettura più veloce. Per agevolare le procedure di ingresso il pubblico è invitato a presentarsi a teatro con almeno mezz’ora di anticipo