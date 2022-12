In scena l'assurdità della vita con "Discorsi senza punto mentre la verità ciao"

Uno spettacolo dell’assurdo e dei paradossi per spiegare il senso della vita. Appuntamento domenica, 18 dicembre 2022, ore 18.30, al Teatro a l’Avogaria di Venezia (Dorsoduro 1607, Corte Zappa) con “Discorsi senza punto mentre la verità ciao”, con la drammaturgia di Rodolfo Ciulla e Aureliano Delisi e la regia di Pier Vittorio Mannucci. Un lavoro che si è aggiudicato importanti premi tra cui Testo vincitore della prima edizione del concorso “PaT - Passi Teatrali” per la drammaturgia italiana contemporanea under 35 e il premio di drammaturgia contemporanea "Shakespeare is now" (2019).

Al centro della scena episodi surreali e divertenti. Un ginocchio e un gomito, il diavolo e un apatico, un supereroe e sua moglie, un leone e una antilope, la Terra e il Sole si confrontano su problematiche diverse ma unite da una sola domanda esistenziale: cosa fare della vita che ci è stata data? E di quella che verrà? Cinque situazioni totalmente diverse fra di loro si alternano cercando inutilmente di trovare una verità assoluta, che continua, sempre e in modo frustrante, a sfuggire di mano.