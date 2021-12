Avvento in musica 2021: organo e tromba nella chiesa di San Trovaso

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Prosegue la rassegna “Avvento in Musica 2021”: domenica 12 dicembre alle ore 16 nella chiesa di San Trovaso a Venezia si terrà un concerto per organo e tromba. Il duo, formato dall’organista Stefano Pellini e il trombettista Francesco Gibellini, proporrà un brillante programma nel quale non mancheranno brani della tradizione, particolarmente significativi all’avvicinarsi del Natale. La rassegna concertistica è promossa dall’Associazione Alessandro Marcello in collaborazione con la Fondazione Archivio Vittorio Cini e Asolo Musica. Ingresso libero secondo i protocolli di legge.