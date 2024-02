Al Teatrino Groggia cominciano le "Avventure a Teatro" con quattro spettacoli e un contest di poesia

Al Teatrino Groggia del Settore Cultura del Comune di Venezia, La Piccionaia, Centro di Produzione Teatrale propone a marzo e aprile cinque appuntamenti pensati per gli adulti, ma anche per portare il pubblico più giovane ad andare a teatro in autonomia. Tutti gli eventi sono in programma alle 20.30. I biglietti sono disponibili online.

Il programma

Il primo appuntamento in programma è “Surrealismo capitalista”, menzione speciale al Premio scenario 2021, del collettivo Baladam B-side, venerdì 1° marzo: uno spettacolo di puro ritmo, comico, che procede a quadri. Due attori e un’attrice in scena fanno e dicono cose in onore del Dio del Capitale, giocando con il linguaggio in modo funambolico, disseminando trabocchetti teatrali e verbali in cui far precipitare le nostre consuetudini.

Il secondo è “7 contro Tebe”, di Massimiliano Civica e I sacchi di sabbia, in programma venerdì 15 marzo: uno spettacolo che parte dalla tragedia di Eschilo per trattarla con le tecniche del comico, facendone una parodia. Alto e basso sono mescolati e costringono lo spettatore a trovare disposizioni emotive sempre diverse e a perdersi nell’immaginario greco.

Il terzo appuntamento, adatto in questo caso anche a partire dai 5 anni è “Cracrà punk” di Gigio Brunello prodotto da Fontemaggiore Teatro, sabato 6 aprile. Lo spettacolo, che si avvale di burattini, racconta la storia di un ragazzo appassionato di musica punk che, dopo essere cresciuto con la signora Morte, parte alla ricerca dei suoi veri genitori. Nelle pieghe di una trama semplice sono rintracciabili gli elementi del mito di Edipo. Uno show per tutte le età con una storia ricca di immagini che si snoda in maniera comica e inaspettata.

L’ultimo spettacolo in programma è “Cos’è un gap? Dialogo ludico sulla Liberazione” della compagnia Ateliersi per la regia di Fiorenza Menni e Andrea Mochi Sismondi. L'evento andrà in scena alla vigilia del giorno della Liberazione, mercoledì 24 aprile. Un bambino dei nostri giorni si mette in relazione con le visioni, i pensieri e le azioni di Pin: il ragazzino monello e vagabondo protagonista de “Il sentiero dei nidi di ragno”, primo romanzo di Italo Calvino, ambientato durante la Resistenza tra i partigiani delle montagne liguri. Uno spettacolo che fa nascere immagini e pensieri che ogni spettatore compone, in quella parte di sé dove custodisce la “ferita segreta per riscattare la quale combattiamo”.

Completa il programma l’ormai imperdibile appuntamento con il Poetry slam, il contest di poesia condotto da Lorenzo Maragoni che vedrà esibirsi gli iscritti al laboratorio realizzato al Teatrino Groggia stesso, con il pubblico della serata come giuria. Lorenzo Maragoni è attore, regista, autore teatrale e poeta. Dal 2018 partecipa al circuito italiano del poetry slam, di cui nel 2021 è campione nazionale e nel 2022, rappresentando l'Italia alla World cup di Parigi, campione del mondo. L’appuntamento, in questo caso a ingresso libero, è per domenica 14 aprile.