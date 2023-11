Al Terminal 103 di Venezia due giorni dedicati ai vini artigianali e di nicchia

Al via, dal 12 al 13 novembre, la sesta edizione di "Back To The Wine", una due giorni dedicata ai vini artigianali e di nicchia provenienti da tutta Italia e dall’estero, organizzata da Andrea Marchetti in collaborazione con Confesercenti Metropolitana Venezia Rovigo e Blu Nautilus.

Quest’anno la manifestazione si svolgerà a Venezia, più precisamente al Terminal 103 della Stazione Marittima e, attraverso 130 tappe, porterà i visitatori alla scoperta dei vini artigianali del nostro Paese, ma non solo. Oltre alle degustazioni, verrà dedicata una parte espositiva al mondo della produzione artigianale di birra e caffé. A non mancare saranno inoltre momenti di confronto e approfondimento grazie ai due seminari “Il vigneto biosostenibile del futuro” e “Destinazione caffè”.

«Stiamo parlando di una fiera sul vino e sui prodotti artigianali, in una città che è crocevia tra Oriente e Occidente per quanto riguarda il buon bere fin dall’epoca dei Dogi – ha dichiarato l’assessore Costalonga –.Questa manifestazione porterà all’interno del Terminal 103 della Stazione Marittima un’altissima qualità di sapori e arti. L’artigianato verrà messo in risalto ed esaltato per i numerosi aspetti positivi che contraddistinguono questo genere di produzione, come l'attezione all'ambiente. Siamo convinti che questa sesta edizione avrà un grande riscontro, e ci auguriamo che i ristoratori della città, ma non solo, vogliano prendervi parte per sperimentare qualcosa di nuovo e, un domani, proporre alcune di queste produzioni nei loro locali o ristoranti».

