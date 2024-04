Al Teatro Corso l'inedita unione tra la comicità di Natalino Balasso e la vis polemica del Ruzante

Domenica 7 aprile, alle ore 18.00 al Teatro Corso, Natalino Balasso porta a Mestre lo spettacolo Balasso fa Ruzante. L'attore e comico riscrive infatti l’opera di Angelo Beolco, drammaturgo e scrittore veneto del Cinquecento noto come il Ruzante, in un nuovo testo teatrale frutto di una raffinata ricerca linguistica.

Assieme a Andrea Collavino e Marta Cortellazzo Wiel, Balasso porta in scena un terzetto di disperati che si esprime in un divertente neo-dialetto, in cui la sua comicità e la vis polemica del Ruzante si fondono alla perfezione tra tragico e farsa, invettiva e riflessione. Attraverso l’ironia e la risata, si demistifica la città, il potere, la falsa idea di benessere alle quali i villani, in un periodo in cui la peste va e viene, hanno sacrificato tutto.

Lo spettacolo

In principio c’era il “ruzzare”, ovvero il rincorrersi per giocare. Giocare/recitare sopra radici teatrali e linguistiche senza inciampare. Balasso ci è riuscito prendendo ispirazione dai testi dall’opera di Beolco e reinventando un gergo che ne mantenesse senso e suono. Una drammaturgia fatta di scelte lessicali che sono, in pieno stile Ruzantiano, scelte politiche e polemiche.

Un neo-dialetto obliquo, abbondante e spassoso che rende concrete tre figure toccanti: l’amico rivale Menato, Gnua donna sottoposta eppure dominante e lo stesso Ruzante. Un uomo contemporaneamente furbo e credulo, pavido eppure capace di uccidere, un eroe comico dentro il quale scorre qualcosa di primitivo che lo rende immortale.

«Credo che Angelo Beolco, con il suo alter ego e le sue opere volesse dimostrare che un altro modo di fare arte/cultura era possibile e provava a fare azioni sceniche anti sistema anche quando era accolto da quel sistema. In questo credo che la vicinanza con la poetica e la visione di Natalino Balasso sia evidente» spiega la regista Marta Dalla Via.

Un mondo di villani dove la peste va e viene, dove tragico e comico sono fusi e conditi da desideri fisici inappagati e diritti non riconosciuti, viene intriso di malinconico humor. Demistificata la città, sbeffeggiato il potere e l’idea falsata di benessere alla quale abbiamo sacrificato tutto rimane un sapore bucolico e amaro.