Sapori&Tradizioni: tornano a Noale bancarelle di artigianato e specialità alimentari

Primi segnali di vera ripartenza a Noale: domenica 9 maggio 2021 torna in Piazza XX Settembre il mercatino Sapori & Tradizioni. È la prima volta, dopo mesi di stop, che un mercatino torna ad animare una piazza del Miranese. Ancora orfano del mercatino dell’antiquariato organizzato dal Comune (che solitamente anima, la stessa domenica, Piazza Castello), Sapori & Tradizioni riparte facendo il pieno di entusiasmo: ben 40 gli espositori attesi, tra bancarelle d’artigianato e dell’ingegno e quelle del settore alimentare, che proporranno prodotti legati soprattutto al territorio, come formaggi, insaccati, miele e confetture, riso e verdure di stagione e altri prodotti tipici della tradizione locale e regionale italiana provenienti dal Veneto e da altre regioni italiane.

Sarà l’occasione per riappropriarsi del centro di Noale e rivivere la piazza con il ritorno, per la prima volta dopo la fine della seconda ondata pandemica, di un mercatino, che farà da traino anche alla riapertura dei locali, che seppur solamente all’esterno, cercano in queste settimane di rilanciarsi e rivitalizzare le piazze per troppo tempo rimaste deserte.

Il mercatino, che ripropone così, dopo mesi di assenza, i prodotti della tradizione e del territorio, si svolgerà con tutte le misure di prevenzione previste, osservando dunque le regole di distanziamento dei banchi, l’obbligo di mascherine, evitando assembramenti e con le misure igienico sanitarie del caso.

L’obiettivo di Confcommercio del Miranese, ancor più in questo momento storico, è rivitalizzare il centro cittadino attraverso appuntamenti di richiamo, a cui concorreranno anche i commercianti locali e i pubblici esercizi, creando occasioni di svago, shopping e ritrovo per tutti i cittadini, provenienti anche da fuori città.