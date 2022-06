L'arte di Banksy in mostra a Dolo

Una selezione di opere di Banksy saranno in mostra sabato 4 e domenica 5 giugno 2022 in Villa Nani Mocenigo a Dolo, in Riviera Martiri della Libertà, dalle 10 alle 19.

Le opere saranno commentate da didascalie. Durante l’evento, lo staff accoglierà i visitatori offrendo un drink e aprendo le porte di una seconda sala, allestita con abiti storici. La mostra, intitolata "L'invisibilità di Banksy", è l'opportunità per apprezzare alcuni capolavori dell'artista "misterioso", tra i più discussi a livello internazionale.

L'organizzazione suggerisce di prenotare la propria visita, al prezzo di 5 euro per gli adulti (gratis fino ai 14 anni di età) al numero 338 9333565. Viste le numerose richieste pervenute, la mostra potrebbe essere ripetuta in date da definire.