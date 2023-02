Banksy a Trieste, giornata di guide gratuite per i visitatori

€14 intero; €11 ridotto; 7€ ridotto per minorenni 6-17 anni. Per i visitatori che si fermano almeno due notti a Trieste, il biglietto di ingresso è gratuito

Prezzo €14 intero; €11 ridotto; 7€ ridotto per minorenni 6-17 anni. Per i visitatori che si fermano almeno due notti a Trieste, il biglietto di ingresso è gratuito

In occasione della Giornata internazionale della guida turistica, il 21 febbraio sarà possibile prendere parte a una visita guidata gratuita di “The Great Communicator. Banksy- Unauthorized exhibition”, la mostra sul misterioso writer di Bristol ospitata fino ad aprile negli spazi del Salone degli Incanti di Trieste. Grazie alla collaborazione delle associazioni che forniscono il servizio di visite guidate alla mostra, infatti, martedì alle 10, alle 15 e alle 18 si potrà prenotare il proprio tour guidato e approfondire gli aspetti e le unicità dell’esposizione che ha già richiamato moltissimi visitatori. La mostra ha già sfondato il muro dei 40mila partecipanti.

Come fare

Per partecipare è necessario inviare una mail a visitemostrabanksy@gmail.com o telefonare al 338 4962409 segnalando il nominativo, l’orario e il numero di persone. I gruppi potranno essere costituiti da massimo 30 persone e l’ingresso alla mostra rimane a carico del partecipante. L’iniziativa, voluta dall’associazione guide turistiche del Friuli Venezia Giulia, Nord-est Guide e Federagit Fvg, trova il supporto di PromoTurismoFvg, che metterà a disposizione gli auricolari in caso di gruppi numerosi.

La Giornata internazionale della guida turistica

La Giornata internazionale della guida turistica è stata istituita nel 1990 dalla World Federation Tourist Guide Associations ed è promossa in Italia dall’Associazione nazionale guide turistiche (Angt). Molti gli appuntamenti in calendario in tutte le regioni italiane che mirano a mettere in evidenza il valore aggiunto delle visite culturali promosse da professionisti formati e preparati.