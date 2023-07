A Dolo Barbara Baraldi presenta il suo libro "Il fuoco dentro: Janis Joplin"

Giovedì 6 luglio alle 19:00 presso la conca di Piazza Cantiere si terrà l'incontro con l'autrice Barbara Baraldi nel contesto di IDoLove. Un appuntamento speciale, arricchito da intervalli musicali che rievocheranno l'atmosfera degli anni '60.

Il fuoco dentro

Non sa dire, Janis, perché detesti tanto Port Arthur, la piccola città del Texas dove è nata e cresciuta. Forse è l'aria asfittica o il perbenismo imperante, oppure il fatto che, a parte lei, nessuno sembra accorgersi che il mondo sta cambiando. Sono gli anni Cinquanta e Janis è un'adolescente inquieta. Non è docile, non è gentile, non fa niente per apparire bella. Legge On the road e sogna di andarsene. I suoi genitori non la capiscono; come potrebbero? E i compagni aspettano che nessuno li veda per bullizzarla brutalmente nei corridoi della scuola. Così Janis si convince di non meritare amore. Di non meritare niente. Di sé apprezza solo una cosa: la voce, quel grido limpido e sporco che la libera da ogni dolore. C'è una vecchia foto in cui ha tre anni e sorride. Sul bordo sua madre ha scritto Si addormenta cantando. Non lo sa ancora, ma di cantare non smetterà mai. Barbara Baraldi tinge di nero la storia della rocker più grande di tutti i tempi per dare vita a un romanzo travolgente. Janis divampa come un fuoco nei suoi perenni contrasti: il sogno di un'esistenza normale e la seduzione feroce del successo, la sete d'amore e la solitudine fuori dal palco, la disperazione cosmica e il tentativo di placarla nell'abbraccio dolce e spietato dell'eroina. E poi il sesso e le risse con Jim Morrison, l'alba al Chelsea Hotel insieme a Leonard Cohen, la fratellanza con Jimi Hendrix, l'attrazione devastante per Peggy Caserta. La musica, su tutto: estrema rivalsa, via di salvezza, dea consolatrice a cui immolare l'anima. Fino alla fine, e per l'eternità.

L'autrice

Barbara Baraldi già autrice - con lo pseudonimo di Luna Lanzoni - esordisce nel romanzo poliziesco nel 2007 con il romanzo "La collezionista di sogni infranti". Autrice di thriller e sceneggiature di fumetti, nel 2012 esordisce come sceneggiatrice di Dylan Dog di Sergio Bonelli realizzando diverse storie e del quale a maggio 2023 è stata nominata curatrice. Ha collaborato con la Walt Disney Company come co-ideatrice e co-sceneggiatrice (insieme a Paola Barbato) della serie a fumetti "Real Life". Dal 2017 collabora con il supplemento "Tuttolibri" del quotidiano La Stampa.

Per Giunti editore ha pubblicato la serie thriller Aurora Scalviati, profiler del buio di cui fanno parte i romanzi bestseller "Aurora nel buio" (2017), "Osservatore oscuro" (2018), "L’ultima notte di Aurora" (2019), "La stagione dei ragni" (2021) e "Cambiare le ossa" (2022). "Il fuoco dentro: Janise Joplin" è il suo ultimo romanzo.