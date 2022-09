Barbara Eramo in concerto alla Giudecca accompagnata da Andrea D’Apolito

In occasione del XIII Festival delle Arti Giudecca Sacca Fisola, dal titolo “108 Minuti nello spazio”, Emergency, in collaborazione con Strings Theory Music Fest, propone "Canzoni tra le correnti": un concerto di Barbara Eramo che, attraverso la sua voce e grazie alla sua ricerca senza confini porterà, porterà sul palco le culture del mondo. Ad accompagnarla sarà il musicista Andrea D’Apolito. Il concerto si tiene venerdì 9 settembre 2022, alle 20.30, nella sede di Emergency (Giudecca 212, Fermata Redentore). L’ingresso è libero.

Barbara Eramo è una delle interpreti più interessanti del cantautorato italiano contemporaneo. La cantante tarantina può vantare collaborazioni prestigiose, dal Premio Oscar Luis Bacalov a Matteo Garrone (nella colonna sonora di Oscar Alexandre Despalt nel Racconto dei Racconti), da Nicola Piovani (per la quale è cantante solista dei Concerti Sinfonici) a diverse incursioni nel mondo del teatro con la Banda Ikona (Giancarlo Giannini, Massimo Popolizio, Manuela Mandracchia, Giorgio Albertazzi, Michele Placido, Pamela Villoresi), oltre ad aver vinto il Premio della Critica nella Sezione Giovani del Festival di Sanremo 1998 e il Premio Volare per la miglior esibizione dell’intero festival, assegnato dal presidente della giuria di qualità Michael Nyman.

Strings Theory Music Fest vuole portare un contributo culturale e sociale perché le nuove generazioni costruiscano futuro proponendo attività ed eventi culturali in cui confluiscono diversi linguaggi dell’arte. Il Festival vuole usare la musica e la cultura per sensibilizzare alla conoscenza dell’altro, promuovendo l’incontro, dove ogni barriera di diversità può trasformarsi in potenziale di arricchimento.