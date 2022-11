La Barca dei Comici in scena al Teatro Momo di Mestre

Si apre anche il cartellone della prosa amatoriale al Teatro Momo: domenica 13 novembre lo spettacolo "La Barca dei Comici", portato in scena dalla Compagnia La Bautta “Fulvio Saoner”, dà il via alla rassegna Divertiamoci a Teatro, organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con Fita Venezia.

L’allestimento (datato 1998) condensa i momenti incisivi del Teatro Goldoniano in un unico spettacolo, ponendo in rilievo una maniera diversa, forse originale, di “fare teatro veneziano”: lo spettacolo vuole infatti offrire un panorama frastagliato del genio teatrale di Goldoni, genio sia nell’orchestrare un dialogo nella sua “corale” vivacità, come degli estratti dalle “Morbinose” e dalle “Baruffe” e sia nel caratterizzare il rilievo del singolo protagonista, come nei brani tratti dal “Todaro”.

Rifacendosi alle tradizioni più autenticamente popolari, la regia ha inteso proiettare lo spettacolo in una dimensione poetica ed allo stesso tempo sanguigna, in cui venissero messe in evidenza agli spettatori di oggi le consuetudini con le quali i “comici”, al tempo della Commedia dell’Arte, arrivando con i loro “burchielli” (barche) a Venezia, rappresentavano nelle piazze e nelle calli i loro estrosi spettacoli. L’inserimento delle canzoni, eseguite dal vivo ed appositamente scritte e musicate, con testi che richiamano il dialogare ed i caratteri dei personaggi, offre un momento di venezianità di forte spessore culturale ed emotivo.