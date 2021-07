Riprende la programmazione del Cinema Barch-in con "30.000 miglia al traguardo"

Dopo il tutto esaurito delle due prime serate, riprende mercoledì 28 luglio la programmazione della rassegna Barch-in, il cinema drive-in sotto le stelle ospitato nella darsena grande dell'Arsenale di Venezia. Promossa dagli ideatori del Cinema Barch-in, la manifestazione è prodotta dall’Associazione FEMS du Cinéma grazie al supporto del Comune di Venezia, Vela Spa e Marina Militare.

Dopo i film di avventura e di animazione è ora la volta di 30.000 miglia al traguardo, un documentario di Gia Marie Amella e Giuseppe Mangione (1h19) che racconta l’esperienza in prima persona di una navigazione in solitario in occasione di una delle gare più estreme e controverse della storia della vela moderna, la Golden Globe Race. Protagonista della regata senza scalo e senza assistenza nei mari più tempestosi del globo nel 2018 è Francesco Cappelletti, un toscano amante del mare.

La serata, realizzata in collaborazione con Radio Ca’ Foscari, Modio Media, Movieday e We are Here Venice, è preceduta alle ore 19.00 dall’Aperiporto, curato da Campari con l’intrattenimento musicale a cura di Radio Ca’ Foscari che propone un programma radiofonico live on stage; alle ore 20.30 verrà proiettato il cortometraggio SS309 – L’ultimo viaggio di Dante di Eleonora Sovrani e Sara Tirelli, a seguire l’introduzione del documentario a cura dei due registi e l’inizio della proiezione alle ore 21.00.

L’evento è gratuito e a prenotazione obbligatoria: ogni giorno, dalle ore 15.30 alle 17.30, vengono pubblicati degli annunci relativi agli overbooking per la proiezione del giorno stesso sui social dell’evento: instagram @cinemabarchin facebook @cinemabarchin. Circa 10 posti barca in ultima fila possono essere prenotati inviando una mail a: prenotazioni@cinemabarchin.com. Nella mail è indispensabile indicare le misure dell'imbarcazione (lunghezza ed altezza), inoltre è necessario portare un'ancora di prua e di poppa. L'organizzazione specifica che, in ultima fila, non può essere garantita la stessa qualità audio e video delle file davanti. Le stesse modalità di iscrizione saranno applicate a tutte le serate.



