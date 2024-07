Torna a Venezia il cinema "drive-in" in barca

Parte domenica 7 luglio la 5ª edizione di Cinema Barch-in, il drive-in in barca che, per 5 serate, trasformerà lo storico Arsenale di Venezia in uno spazio di spettacolo, musica e condivisione grazie al supporto del Comune di Venezia, di Vela Spa e della Marina Militare. Le date da segnare in calendario sono 7, 11, 12, 13 e 14 luglio 2024.

L'edizione 2024, curata per la programmazione cinematografica e musicale dall'Associazione culturale FEMS du cinéma, vuole rendere omaggio a Marco Polo, l'esploratore veneziano più celebre di tutti i tempi, in occasione del 700esimo anniversario dalla morte. Ma è in particolare il riferimento al suo viaggio lungo la Via della Seta, raccontato nel manoscritto Il Milione, ad essere il filo conduttore di questa edizione.

L'opera, infatti, considerata uno dei testi più affascinanti del XIII secolo, è riconosciuta come il primo contributo alla conoscenza reciproca tra Asia ed Europa ed è proprio a questa idea di viaggio di conoscenza reciproca, convivenza, scambio e passaggio, che il programma artistico dell’edizione 2024 di Barch-in vuole attingere. Cinema Barch-in 2024 raccoglie quindi influenze, ispirazioni e suggestioni dai viaggi di Marco Polo, proprio come ogni viaggiatore che si rispetti che viene trasformato dalla propria esperienza di viaggio.

Proprio per ricordare il viaggio dell'esploratore durante la rassegna verrà proiettato il film Le avventure di Marco Polo, di Emanuele Luzzati e Giulio Gianini. Il lavoro, della durata complessiva di 35 minuti, venne realizzato su commissione Rai nel 1971 e, come all'epoca, verrà riproposto a Barch-in suddiviso in tre parti, in tre serate diverse della rassegna a cominciare da quella inaugurale. In collaborazione con l’Archivio Carlo Montanaro - Fabbrica del vedere e su gentile concessione di Rai Teche.

Oltre a Marco Polo, Cinema Barch-in 2024 intende rendere omaggio anche alla Marina Militare che, fin dalla prima edizione, ha ospitato la manifestazione nella location unica del bacino dell'Arsenale di Venezia, dedicando la prima serata alla proiezione del film Master & Commander: sfida ai confini del mare che, oltre al tema del viaggio di esplorazione, getta lo sguardo sul mondo marinaresco e mostra uno scorcio di vita 'sui mari'.

Le altre serate della rassegna rispettano la tradizionale varietà di generi e stili cinematografici che caratterizzano il programma dell'evento, con Belfast di Kenneth Branagh e la serata dedicata ai più giovani e al cinema di animazione, in collaborazione con l'Associazione Venezia Comix, che porterà sullo schermo Sinbad - La leggenda dei sette mari a richiamare i suggestivi racconti dei viaggi delle Mille e una notte e dell'Odissea. Sabato 13 luglio si terrà poi la consueta serata con Film a Sorpresa anche quest’anno presentata da Cineclub Venezia e dedicata al cinema orientale.

Novità assoluta di questa edizione di Cinema Barch-in sarà la proiezione su grande schermo di un match sportivo al posto di un film: domenica 14 luglio si terrà infatti la finale dei Campionati Europei di Calcio Euro 2024, accompagnata dall’introduzione e commento di Nicolò Groja di Radio Ca’ Foscari con Emanuele Meschini e Marco Paladini. Lo sport come incontro di culture.