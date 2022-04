"Le baruffe chiozzotte" al Teatro Momo di Mestre

Prezzo non disponibile

Al Teatro Momo di Mestre domenica 3 aprile, alle ore 16.30, va in scena l’atteso spettacolo Le baruffe Chiozzotte, sospeso a gennaio per motivi di Covid.

E’ una rappresentazione settecentesca del popolo Chioggiotto narrata dal linguaggio fresco e vivace di Carlo Goldoni che sviluppa la sua trama partendo dai rapporti quotidiani tra le donne, fatti di invidie, gelosie, incomprensioni e pettegolezzi in un crescendo di litigi che coinvolgono anche gli uomini, tornati a casa dopo un lungo periodo in mare. Il linguaggio goldoniano, fresco e vivace, ci ripropone un’atmosfera musicale e divertente, tipica della parlata popolare di Chioggia. La Rassegna Divertiamoci a Teatro è organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con Fita Venezia.

L’accesso agli spazi avverrà secondo protocollo anti-contagio COVID 19 con obbligo di possesso di CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19 (SUPER GREEN PASS) come da Decreto Legge in corso. Sono esonerati dall'obbligo i bambini sotto i 12 anni.