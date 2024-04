Da TikTok al teatro: le nonne venete di Barutz sbarcano al Corso

Marisa, la nonna veneta più famosa del web, arriva sabato 4 maggio, alle ore 21, al Teatro Corso di Mestre: il nuovo fenomeno della comicità veneta Barutz Fra presenta "Tutto fa brodo", lo spettacolo in cui si traveste da Nonna Marisa per raccontare con marcato accento padovano avventure e disavventure di tutti i giorni, interagendo con l’ormai noto nipote Filippo, l’amica Fernanda e molti altri protagonisti tra risate a non finire.

Tra cabaret, improvvisazione e trasformismo, protagonista di tutto ciò è Francesco Baruto, 22enne content creator di Monselice, più di un milione di visualizzazioni nel web e un esercito di follower sui social grazie alle sue imitazioni delle nonne venete. Un personaggio, quello di Nonna Marisa, nato quando Francesco faceva le elementari, divenuto popolare dapprima tra gli amici, proposto qualche anno dopo in rete durante il primo lockdown e quindi, visto l'enorme successo, trasformato in uno spettacolo teatrale.

Occhiali rossi sul naso, mento (volutamente) pronunciato, cadenza dialettale veneta, Nonna Marisa non è mai uguale a sé stessa: grazie a innate doti di improvvisazione, Francesco rinnova il personaggio a ogni replica con nuovi, irresistibili racconti e gag strappa risate.