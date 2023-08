Arriva a Peseggia il Base Festival con musica, stand gastronomici e mercatini

Al via Base Festival, un evento musicale che si terrà a Peseggia di Scorzè, nell'area del ex base missilistica, dal 31 agosto al 3 settembre con ingresso gratuito. Il parco destinato a ospitare l'evento, per gli organizzatori rappresenta lo spazio ideale per dare vita ad un appuntamento che possa coinvolgere tutta la comunità locale, diventando un trampolino di lancio per la crescita artistica ed economica della zona.

Il programma prevede, il 31 agosto, il live dei New Candys, Grigio Scarlatto e Magenta Flora; il 1° settembre Bassi Maestro, Milanosport e Montbaud; il 2 settembre Popa, The Tangram e Sandra Mason; il 3 settembre Alex Fernet, Los Muchos Gramos e The Obscure Music Club.

Saranno presenti anche un'area food truck, punti bar con birre, bibite e cocktails, mercatini e stand espositivi. Ulteriori informazioni sono disponibili online.