Torna il Base Festival con musica dal vivo: sul palco anche giovani talenti locali

Dopo il successo dell’anno scorso, e? confermata l’edizione 2024 di Base Festival, il festival musicale di piu? serate, che intende popolare e dare vita alla suggestiva ex base missilistica di Peseggia, a Scorze?, attraverso la musica dal vivo professionistica.

L’evento, organizzato e curato dall’associazione culturale Musica Base, si svolgera? da giovedi? 29 agosto a domenica 1° settembre, e ogni sera vedra? i due palchi del festival popolarsi di artisti e artiste che porteranno generi musicali differenti in grado di coinvolgere, far ballare e cantare diverse generazioni e diversi pubblici.

La lineup delle quattro serate verra? annunciata prossimamente e vedra? la partecipazione di nomi noti nel panorama musicale nazionale, accanto ad alcuni ospiti internazionali e artisti emergenti. Quest’anno, infatti, il festival coinvolgera? anche giovani talenti locali, in risposta alle innumerevoli richieste di partecipazione ricevute dalla chiusura della precedente edizione.

L’obiettivo e? quindi quello di replicare il successo dell’edizione 2023, che ha visto la partecipazione di piu? di 8mila persone nel corso delle quattro serate: un pubblico misto, giovane e adulto, che ha trovato in Base Festival una nuova e valida opportunita? di aggregazione e convivialita? attraverso un programma musicale originale e diversificato.

«Siamo estremamente soddisfatti del riscontro ottenuto l’anno scorso – commenta Andrea Scattolin, presidente dell’associazione Musica Base –. Abbiamo dimostrato che il territorio e? recettivo alle iniziative come la nostra e che l’ex base missilistica di Peseggia ha un grande potenziale di crescita e puo? davvero diventare un punto di riferimento non solo per eventi musicali di qualita?, ma in generale per attivita? che coinvolgano la cittadinanza. Il nostro obiettivo e? rendere Base Festival un appuntamento fisso per le serate di fine estate, ma l’auspicio e? che anche altre realta? possano rendere vivo questo spazio attraverso altre iniziative e progetti».

L’ingresso, che rimane gratuito anche per l’edizione 2024, permette l’accesso non solo ai concerti, ma anche ad un piu? grande punto ristoro con diverse tipologie di food truck e ad un’area espositiva di realta? artigiane pronte a far conoscere i propri prodotti e servizi: il giusto mix per accompagnare quattro serate di musica e divertimento.

Come per l’edizione 2023, e? stata attivata una campagna crowdfunding per sostenere la realizzazione di un festival piu? sicuro e fruibile. Il contributo raccolto andra? infatti investito in interventi di illuminazione dell’area, gestione del parcheggio e potenziamento dei servizi presenti all’interno del festival, con l’intento di apportare migliorie che possano avere un impatto a lungo termine, anche per combattere la situazione di degrado dell’area.