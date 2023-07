A Jesolo torna il torneo di basket in memoria di Luca Silvestrin

Si terrà nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 settembre, al PalaCornaro (Via M.L. King 5), la seconda edizione di Basketball “in” Jesolo - Memorial Luca Silvestrin. Organizzato dalla associazione Che Spettacolo, l’evento proporrà ancora una volta due giornate di grande basket di Serie A, con i team di Pesaro, Reggio Emilia, Treviso e Venezia a "incrociare le armi" sul parquet.

«Con la diramazione ufficiale del calendario di Serie A – spiega Massimo Piubello, presidente di Che Spettacolo – abbiamo stabilito gli incroci delle partite di semifinale. Ancora una volta la città di Jesolo vedrà scendere in campo, a una

settimana dalla partenza ufficiale del campionato, quattro formazioni che avranno benzina nel motore e saranno pronte a garantire qualità e spettacolo al pubblico. Basketball “in” Jesolo è anche un modo per ricordare un grande uomo e

giocatore come Luca Silvestrin, a due anni dalla sua scomparsa. Sono certo che tutte le formazioni che scenderanno in campo giocheranno al massimo anche per onorare il suo nome».

Sarà possibile accedere al PalaCornaro a un prezzo popolare di 10 euro a serata, con speciali promozioni per il Basket Club Jesolo. Tutti i tesserati del club litoraneo, infatti, potranno entrare gratis mentre i genitori godranno di un biglietto ridotto a 8 euro.

Il calendario ufficiale vedrà, nella giornata di sabato 23, le semifinali Pesaro-Treviso (palla a due alle ore 18.00) e Reggio Emilia-Venezia (ore 20.00). Il giorno seguente, agli stessi orari, ci sarà spazio per la finale di consolazione e la finalissima: al termine dell’ultimo match, le consuete premiazioni, culmine di una due giorni di grande basket, sempre nel ricordo di Luca Silvestrin. L'evento è realizzato con la collaborazione della Città di Jesolo, insieme alla BC Jesolo.