Giuseppe Battiston presenta il suo nuovo film "Io vivo altrove!" al Cinema Dante

Domenica 22 gennaio Giuseppe Battiston, attore e regista di Io vivo altrove!, sarà presente al Cinema Dante per incontrare il pubblico. L’attore, per la prima volta dietro la macchina da presa, saluterà gli spettatori al termine della proiezione delle ore 18.30, e poi alle 21 all’inizio dell’ultimo spettacolo.

Io vivo altrove! di e con Giuseppe Battiston, è un’opera prima: l’attore friulano, protagonista di film come La sedia della felicità di Carlo Mazzacurati, L’ordine delle cose di Andrea Segre, Finché c’è prosecco c’è speranza e Il grande passo di Antonio Padovan, e molti altri, prende in mano la macchina da presa in una storia ispirata al romanzo Bouvard e Pécuchet di Gustave Flaubert.

Il film

Nel film, Biasutti e Perbellini hanno lo stesso nome, Fausto, e odiano entrambi la vita nella grande città. I due Fausto si conoscono per caso durante una gita per fotoamatori, diventano amici e iniziano a coltivare il sogno di andare a vivere in campagna, mantenendosi con il frutto delle proprie fatiche. Quando Biasutti eredita la vecchia casa della nonna a Valvana, sulle colline del nord est, il sogno può finalmente realizzarsi: l’accoglienza in paese, però, si dimostra meno calorosa del previsto.

Nel cast di attori con Giuseppe Battiston ci sono Rolando Ravello, Diane Fleri, Teco Celio, Alfonso Santagata, in una produzione Italia Slovenia.