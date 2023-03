Al Teatro di Mirano il balletto "Bayadére - Il Regno delle Ombre"

Ultimo appuntamento con “La Città a Teatro 2022-2023”, la rassegna di prosa del Teatro di Mirano: giovedì 16 marzo, alle 21, il Nuovo Balletto di Toscana porterà in scena Bayadére – Il Regno delle Ombre, firmato dal coreografo Michele Di Stefano, Leone d’Argento alla Biennale di Venezia 2014.



Creato a San Pietroburgo nel 1877 da Marius Petipa su musiche di Ludwig Minkus, Bayadére è un balletto di ambientazione indiana divenuto un classico della danza. Il Regno delle Ombre è il suo atto più celebre. In questo spettacolo le musiche di Minkus incontrano quelle originali di Lorenzo Bianchi Hoesch; i dodici danzatori in scena sono Cristina Acri, Matteo Capetola, Francesca Capurso, Carmine Catalano, Alice Catapano, Beatrice Ciattini, Matilde Di Ciolo, Veronica Galdo, Mattia Luparelli, Aldo Nolli, Niccolo? Poggini, Paolo Rizzo. I costumi sono di Santi Rinciari, le luci di Giulia Broggi.