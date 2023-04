Beach Volley inclusivo: torna la Marathon di Bibione

Dal 12 al 14 maggio prossimi torna a Bibione la AeQuilibrium Beach Volley Marathon, che ospiterà anche l'unica tappa italiana del Campionato Internazionale di Beach ParaVolley: una combinazione tra campioni e “semplici amatori” di questo affascinante sport inclusivo, tutti pronti a sfidarsi sulla stessa sabbia ma con nuove regole.

Sul Beach Volley e le sue acrobatiche evoluzioni si sa praticamente tutto; la sua versione “seduta” segue la stessa logica, il giocatore non può però perdere il contatto col terreno, mentre la palla può toccare qualsiasi parte del corpo.

Nel 2022, sempre a Bibione, si sono fatte le prove generali per affiancare il Beach ParaVolley internazionale alla mitica Beach Marathon, come ricorda il presidente della Federazione ParaVolley Europe, Branko Mihorko: «Lo scorso anno su questo litorale abbiamo trovato una mentalità straordinaria e una località impegnata seriamente nell’inclusione. Tornare ed essere insieme alla AeQuilibrium Beach Volley Marathon è entusiasmante e farà vedere come la disciplina del Sitting metta gli atleti con e senza disabilità sullo stesso livello, sarà un evento indimenticabile».

Sono 300 i campi da gioco allestiti per una superficie totale di 120mila metri quadrati. Tremila le squadre attese per AeQuilibrium Beach Volley Marathon con i campioni di ieri e oggi pronti a sfidare ed essere sfidati in sei categorie di gioco: 2×2 Femminile, 2x2 Maschile, 2x2 Misto, 3x3 Femminile, 3x3 Maschile e 4x4 Misto.

La tappa italiana del Campionato Internazionale di Beach ParaVolley, invece, sarà disputata nelle due versioni Standing e Sitting, quest’ultima versione aperta anche agli iscritti della Beach Marathon.